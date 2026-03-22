Πάτρα – Σπιράλ για Μέριμνα: «Είμαστε διαφορετικοί και ίσοι»

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει:

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και μια ακόμη ωραία εκδήλωση με ιδιαίτερη αφορμή πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Πάτρας. Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πάτρας “Μέριμνα” διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία μια σπονδυλωτή δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down. Το σπιράλ έδωσε το παρόν, στηρίζοντας τη δράση και μοιράστηκε με διοργανωτές και κοινό τις σκέψεις του για τις κοινωνικές δομές και τη στάση της κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης απέναντί τους, στους δύσκολους καιρούς μας.

Κεντρικό σλόγκαν της εκδήλωσης: “Είμαστε διαφορετικοί και ίσοι”. Μαθητές σχολείων, δημότες, εκπρόσωποι φορέων και ωφελούμενοι της “Μέριμνας” μοιράστηκαν γνώση, συνεργασία και την βαθιά έννοια της συμπερίληψης, υποστηριζόμενοι από το σπουδαίο προσωπικό του κέντρου και τους ακούραστους γονείς. Τα λόγια κατανοητά, τα μηνύματα ακόμα πιο ουσιαστικά.

Δεν αρκεί μόνο το φιλότιμο, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και η επαγγελματική κατάρτιση για να εναποθέτει η πολιτεία την φροντίδα τόσων συνανθρώπων μας στα λιγοστά κέντρα. Χρειάζεται εναρμόνιση σε νέες μορφές φιλοξενίας, φροντίδας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των συμπολιτών με αναπηρία, έτσι ώστε, τέτοιες παγκόσμιες μέρες να μας βρίσκουν συνοδοιπόρους στα ίδια σχολεία, στην κοινή εργασία, στις προσβάσιμες κοινωνικές συναντήσεις.

Ο εκσυχρονισμός και η ανοιχτοσύνη, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας θα πρέπει να γίνουν εργαλεία προγραμματισμού και δράσης για όλους, σε μια κοινωνία που προχωρά με σεβασμό στην ζωή, χωρίς αποκλεισμούς. Και, ένας δήμος που σέβεται την ισότητα στην διαφορετικότητα, οφείλει να συνδράμει δυναμικά, να παρακολουθεί με σεβασμό και να βρίσκεται οδηγός στις απαραίτητες βελτιώσεις και παρεμβάσεις σε κάθε επίπεδο, με όλες του τις δυνάμεις.

Τις εγκάρδιες ευχές και το μόνιμο ενδιαφέρον του σπιράλ απέδωσε στους υπεύθυνους της δομής αλλά και στα παιδιά της “Μέριμνας” το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της παράταξης και τακτικό μέλος του ΔΣ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Μαρία Γούβη. Ευχαριστούμε την Διευθύντρια του Κέντρου κ. Σ. Καρασούλου, την Κοινωνική Λειτουργό Σ. Νεοφύτου και την κ.Σ. Παχή εκ μέρους του συλλόγου γονέων για την εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της δράσης.

