Πάτρα: Στα χέρια της Αστυνομίας οι δράστες αλλεπάλληλων ληστειών με μαχαίρι – Ανήλικος ο ένας συλληφθέντας, πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στα ίχνη τους

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται συμμορία που είχε αναπτύξει έντονη εγκληματική δράση στην Πάτρα, πραγματοποιώντας ληστείες με χρήση μαχαιριών σε καταστήματα και σε βάρος πολιτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης.

Η εξάρθρωση της ομάδας έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με τη συνδρομή του Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας ημεδαπός άνδρας και ένας 15χρονος αλλοδαπός, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.

Η τελευταία ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν οι κατηγορούμενοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέβαλαν σε μίνι μάρκετ και με την απειλή μαχαιριών ακινητοποίησαν τον υπάλληλο. Από το κατάστημα αφαίρεσαν το συρτάρι της ταμειακής μηχανής με 1.100 ευρώ, καθώς και κυτίο με ακόμη 150 ευρώ.

Κατά τη διαφυγή τους, έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά την οποία συνελήφθη ο ημεδαπός δράστης. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, πέταξε στο έδαφος 310 ευρώ και ένα μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε άλλη περιοχή της Πάτρας.

Σειρά ληστειών με κοινή μεθοδολογία

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες, μαζί με άγνωστο συνεργό, είχαν συγκροτήσει οργανωμένη εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και δομημένη μορφή, αλλάζοντας σύνθεση σε κάθε χτύπημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εμπλέκονται στις εξής υποθέσεις:

21 Μαρτίου 2025: Ο ημεδαπός κατηγορούμενος λήστεψε παντοπωλείο με την απειλή μαχαιριού, αφαιρώντας 500 ευρώ.

21 Ιανουαρίου 2026: Προσέγγισαν ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του και με σωματική βία του αφαίρεσαν 550 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

23 Ιανουαρίου 2026: Εισέβαλαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων και με απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν από την ταμειακή μηχανή 975 ευρώ.

28 Ιανουαρίου 2026: Ο ανήλικος μαζί με άγνωστο συνεργό λήστεψαν μίνι μάρκετ, αφαιρώντας 750 ευρώ με την απειλή μαχαιριού.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αγροτεμάχιο και σε σωματικούς ελέγχους, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συρτάρι ταμειακής μηχανής, κινητό τηλέφωνο και ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

