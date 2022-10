Πάτρα: Στάσου στο Θέατρο και «Look Up» στις 14, 15 και 16 Οκτωβρίου! Mάθε την ιστορία του Πανεπιστημίου!

Να μάθουν την ιστορία του Πανεπιστημίου της Πάτρας μέσα από τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του και να κάνουν «ζουμ» στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που τους υποδέχεται, καλεί τους πρωτοετείς φοιτητές, το Welcome to UP (Φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών).

To ραντεβού δίνεται μπροστά από το πλέον εμβληματικό σημείο της «καρδιάς» της Πάτρας, το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» και δεν αφορά μόνο τους φοιτητές αλλά και τους Πατρινούς. Εκεί, στο πιο κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, μπροστά στο «Απόλλων», θα είναι τοποθετημένο καθ΄όλη τη διάρκεια του τριήμερου Φεστιβάλ (14, 15, 16 Οκτωβρίου) ένα μεγάλων διαστάσεων Timeline που θα διατρέχει τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του Ιδρύματος από το 1964 οπότε και ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα.

Με σύνθημα «Look Up» θα αποτελεί ιδανικό καμβά και φόντο για πανοραμικές φωτογραφικές λήψεις, ενώ θα περιδιαβαίνεται από τους περαστικούς. To «Welcome to Up» καλεί φοιτητές και Πατρινούς να «περπατήσουν» στην ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών! Μια ιστορία γεμάτη πρωτιές, καινοτομίες και γνώση. Μια ιστορία άρρηκτα συνδεδεμένη με την πόλη και την εξέλιξή της. Το Welcome to UP είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις του τριήμερου φεστιβάλ

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης (Είσοδος από Εράσμου)