Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα Η Πάτρα έχει υψηλή ζήτηση από φοιτητές, αλλά μεγάλο κρυμμένο απόθεμα ανεξάρτητα από τις τιμές
21 Νοέ. 2025 10:30
Pelop News

 Η Πάτρα βρίσκεται στο επίκεντρο της στεγαστικής κρίσης, καθώς τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δείχνουν ότι πάνω από το 25% των κατοικιών είναι κλειστές ή εκτός αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά περίπου 31.000 κατοικίες παραμένουν άδειες και αδιάθετες, αναδεικνύοντας την Πάτρα ως μια από τις πόλεις με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κενού αποθέματος στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή φοιτητές και άλλοι ενοικιαστές δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν να κρατούν κλειστά τα διαμερίσματά τους, ακόμα και αν πρόκειται για μικρές γκαρσονιέρες κοντά στο κέντρο ή στο Πανεπιστήμιο, παρά να ρίξουν τις τιμές μίσθωσης.

Αυτή η τάση συμβάλλει σε ένα οξύ στεγαστικό χάσμα: η προσφορά υπάρχει, αλλά δεν αξιοποιείται -ως αποτέλεσμα, οι μισθώσεις παραμένουν υψηλές. Οι ιδιοκτήτες συχνά επικαλούνται κόστη ανακαίνισης, ειδικά για παλαιότερα ή υποβαθμισμένα ακίνητα, ενώ άλλοι εδώ και χρόνια αφήνουν τα σπίτια άδεια περιμένοντας καλύτερη αγορά ή επενδυτές.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η εικόνα δεν είναι καλύτερη, καθώς το πρόβλημα των κλειστών ακινήτων εμφανίζεται σε όλες τις πόλεις. Στην Αττική, για παράδειγμα, ένα στα τέσσερα σπίτια είναι κενό. Στους μεγάλους δήμους, όπως η Θεσσαλονίκη, τα κενά φτάνουν το 25,1% (περίπου 52.600 κενά ακίνητα), ενώ στα Ιωάννινα το ποσοστό αγγίζει το 28,8%.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιοχή

Ποσοστό κενών κατοικιών

Κλειστές κατοικίες
Κέντρο Αθήνας

28%

120.000
Θεσσαλονίκη

25,1%

52.600
Πάτρα

25,5%

31.000
Ηράκλειο

24,9%

24.199
Βόλος

26,9%

22.000
Ιωάννινα

28,8%

19.099
Χαλκίδα

28,4%

16.673
Λάρισα

19,8%

15.707

 

Από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σημειώνεται ότι αυτή η διαφορά ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση δεν οφείλεται μόνο στην καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας (2010-2020), αλλά και στην αυξημένη επενδυτική αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και στην απόσυρση πολλών σπιτιών λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στην Πάτρα, λοιπόν, η κρίση δεν είναι απλά θέμα έλλειψης σπιτιών -είναι θέμα διαχείρισης αποθέματος: υπάρχουν εκατοντάδες φθηνές κατοικίες, όμως παραμένουν κλειστές, σε μια στιγμή που η ζήτηση, ειδικά από φοιτητές, είναι οξεία και οι τιμές των ενοικίων ανεβαίνουν. Το στοίχημα για την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές είναι πώς θα «ξεκλειδώσουν» αυτό το δυναμικό -μέσω κινήτρων για ανακαίνιση, φορολογικών ρυθμίσεων ή προγραμμάτων όπως το «Σπίτι Μου ΙΙ»- ώστε να διευρυνθεί η προσφορά και να πέσει η πίεση στην αγορά.

 

