Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα
Η στεγαστική κρίση «πνίγει» τις πόλεις με χιλιάδες σπίτια να παραμένουν κενά και χωρίς χρήση, ενώ η αγορά είναι σε πίεση
|Περιοχή
|
Ποσοστό κενών κατοικιών
|
Κλειστές κατοικίες
|Κέντρο Αθήνας
|
28%
|
120.000
|Θεσσαλονίκη
|
25,1%
|
52.600
|Πάτρα
|
25,5%
|
31.000
|Ηράκλειο
|
24,9%
|
24.199
|Βόλος
|
26,9%
|
22.000
|Ιωάννινα
|
28,8%
|
19.099
|Χαλκίδα
|
28,4%
|
16.673
|Λάρισα
|
19,8%
|
15.707
Από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σημειώνεται ότι αυτή η διαφορά ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση δεν οφείλεται μόνο στην καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας (2010-2020), αλλά και στην αυξημένη επενδυτική αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και στην απόσυρση πολλών σπιτιών λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Στην Πάτρα, λοιπόν, η κρίση δεν είναι απλά θέμα έλλειψης σπιτιών -είναι θέμα διαχείρισης αποθέματος: υπάρχουν εκατοντάδες φθηνές κατοικίες, όμως παραμένουν κλειστές, σε μια στιγμή που η ζήτηση, ειδικά από φοιτητές, είναι οξεία και οι τιμές των ενοικίων ανεβαίνουν. Το στοίχημα για την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές είναι πώς θα «ξεκλειδώσουν» αυτό το δυναμικό -μέσω κινήτρων για ανακαίνιση, φορολογικών ρυθμίσεων ή προγραμμάτων όπως το «Σπίτι Μου ΙΙ»- ώστε να διευρυνθεί η προσφορά και να πέσει η πίεση στην αγορά.
