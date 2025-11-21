Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα

Η Πάτρα βρίσκεται στο επίκεντρο της στεγαστικής κρίσης, καθώς τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δείχνουν ότι πάνω από το 25% των κατοικιών είναι κλειστές ή εκτός αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά περίπου 31.000 κατοικίες παραμένουν άδειες και αδιάθετες, αναδεικνύοντας την Πάτρα ως μια από τις πόλεις με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κενού αποθέματος στην Ελλάδα.

Περιοχή Ποσοστό κενών κατοικιών Κλειστές κατοικίες Κέντρο Αθήνας 28% 120.000 Θεσσαλονίκη 25,1% 52.600 Πάτρα 25,5% 31.000 Ηράκλειο 24,9% 24.199 Βόλος 26,9% 22.000 Ιωάννινα 28,8% 19.099 Χαλκίδα 28,4% 16.673 Λάρισα 19,8% 15.707

Από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σημειώνεται ότι αυτή η διαφορά ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση δεν οφείλεται μόνο στην καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας (2010-2020), αλλά και στην αυξημένη επενδυτική αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και στην απόσυρση πολλών σπιτιών λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στην Πάτρα, λοιπόν, η κρίση δεν είναι απλά θέμα έλλειψης σπιτιών -είναι θέμα διαχείρισης αποθέματος: υπάρχουν εκατοντάδες φθηνές κατοικίες, όμως παραμένουν κλειστές, σε μια στιγμή που η ζήτηση, ειδικά από φοιτητές, είναι οξεία και οι τιμές των ενοικίων ανεβαίνουν. Το στοίχημα για την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές είναι πώς θα «ξεκλειδώσουν» αυτό το δυναμικό -μέσω κινήτρων για ανακαίνιση, φορολογικών ρυθμίσεων ή προγραμμάτων όπως το «Σπίτι Μου ΙΙ»- ώστε να διευρυνθεί η προσφορά και να πέσει η πίεση στην αγορά.

