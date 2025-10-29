Πάτρα: Στήριξη στους 46 εργαζομένους του ΚΟΔΗΠ από την παράταξη Αϊβαλή

Όπως επεσήμανε ο κ. Αϊβαλής, η παράταξη τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των 46 εργαζομένων του ΚΟΔΗΠ, οι οποίοι δικαιώθηκαν με την πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και ζητά από τον Δήμο να μην ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, παρά τη σχετική πρόβλεψη της γνωστής «διάταξης Βορίδη».

Πάτρα: Στήριξη στους 46 εργαζομένους του ΚΟΔΗΠ από την παράταξη Αϊβαλή
29 Οκτ. 2025 17:08
Pelop News

Να μην προβεί σε ενέργειες προσβολής της απόφασης στο Εφετείο έτσι ώστε οι 46 εργαζόμενοι του ΚΟΔΗΠ να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στον Δήμο Πατρέων και να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε ζοφερές συνέπειες για την κοινωνία της πόλης, ζήτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής.

Όπως επεσήμανε ο κ. Αϊβαλής, η παράταξη τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των 46 εργαζομένων του ΚΟΔΗΠ, οι οποίοι δικαιώθηκαν με την πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και ζητά από τον Δήμο να μην ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, παρά τη σχετική πρόβλεψη της γνωστής «διάταξης Βορίδη».

Ο  κ. Αϊβαλής τόνισε ότι η επιλογή του Δήμου να προσφύγει κατά της απόφασης θα δημιουργούσε άνιση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων, καθώς σε προηγούμενες περιπτώσεις (με τους 132 συμβασιούχους του Δημοτικού Βρεφοκομείου και του ΚΟΔΗΠ, καθώς και με τους 98 εργαζόμενους του 2020) δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα.
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κρίνονται απολύτως απαραίτητοι για τη λειτουργία των ευαίσθητων κοινωνικών δομών του Δήμου, όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΑΠΗ, οι δομές αστέγων, το κοινωνικό παντοπωλείο και οι δομές σίτισης.

«Οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου εδώ και χρόνια, με επαγγελματισμό και αφοσίωση, ενώ η απομάκρυνσή τους θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών που στηρίζουν τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αϊβαλής. «Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν αποδείξει εν τοις πράγμασι την εργατικότητά τους και την επαγγελματική τους ευσυνειδησία, ενώ πλέον είναι αρκετά έμπειροι μιας και απασχολούνται από 5 έτη ο νεότερος έως 21 ο παλαιότερος εξ αυτών και έχουν αναπτύξει μια ειλικρινή και δυνατή σχέση με τις πιο ευαίσθητες ομάδες της πόλης μας, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες όλοι τους πολύ πριν την εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθετικής διάταξης Βορίδη. Η παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» παραμένει πιστή στις αρχές της για στήριξη των εργαζομένων, προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, εκφράζοντας τη σταθερή της θέση υπέρ της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών δομών».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
19:37 Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές
19:36 Το «Δέντρο των Ξωτικών» και τα Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων!
19:26 Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στη Τζαμάικα, τουλάχιστον 30 νεκροί!
19:15 Σουδάν: Πτώματα χιλιάδων γυναικών και παιδιών σε αιματοβαμμένους δρόμους, απειλείται με αποσταθεροποίηση ολόκληρη η Ανατολική Αφρική
19:10 Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί
19:06 Πρωτοφανής απόφαση, 15 χρόνια στο συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
19:02 «Απόβαση» διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια από αγρότες της Αχαΐας
18:55 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν «εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία του Λούβρου
18:48 Ν. Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
18:43 Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»
18:31 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Πεντάγωνο, τα αποκαλυπτήρια, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Ξέχασαν 80χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σε νησί και τη βρήκαν νεκρή!
18:23 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αναδεικνύει το έλλειμμα ηγεσίας της
18:18 Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί
18:08 Μαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση: Ένα Χειρουργείο για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
18:04 Φοινικούντα: Τα κομμάτια του παζλ και το γεμάτο πορτοφόλι του συνεργού της διπλής δολοφονίας
18:00 Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Αλέξανδρο Χάχαλη στην παρουσίαση του βιβλίου της Ζαχαρούλας Παπαδάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ