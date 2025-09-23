Πάτρα: Στις 4/10 συνάντηση αποφοίτων Μουσικού Σχολείου

Η συνάντηση των αποφοίτων θα γίνει στο προαύλιο του Μουσικού Σχολείου Πατρών.

 

23 Σεπ. 2025 10:05
Pelop News

Το Μουσικό Σχολείο Πατρών και ο Σύλλογος Αποφοίτων του προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00, στο προαύλιο του Σχολείου (Πάροδος ΕΒ 30, Εγλυκάδα).

Η «Γιορτή-Συνάντηση Αποφοίτων» αποτελεί μια πρωτοβουλία των Αποφοίτων του 2015, που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια από την αποφοίτησή τους, και θέλησαν να ξανασμίξουν με το σχολείο τους, μαζί με όλους τους αποφοίτους, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή της οικογένειας του Μουσικού Σχολείου Πατρών, που αποδεικνύει πως οι δεσμοί του σχολείου δεν σταματούν στην αποφοίτηση, αλλά συνεχίζουν να εμπνέουν, να δημιουργούν και να αναδεικνύουν τον πολιτισμό στην κοινωνία μας. Η μουσική θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο, με συμμετοχές αποφοίτων και μαθητών σε μια κοινή σκηνή, γεμάτη μελωδίες, αναμνήσεις και όνειρα για το μέλλον.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους όσους αγαπούν το Σχολείο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Με τη «Γιορτή Αποφοίτων», το Μουσικό Σχολείο Πατρών και ο Σύλλογος Αποφοίτων του δίνουν ακόμη ένα δυναμικό μήνυμα για τον πολιτιστικό ρόλο και την κοινωνική προσφορά που υπηρετούν, ενώνοντας γενιές και αποδεικνύοντας ότι η μουσική είναι πάντα η γλώσσα που μας ενώνει.

