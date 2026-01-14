Πάτρα: Στις εξαγγελίες παραμένει το «Σπίτι του Παιδιού» – Κλεισμένα στα νοσοκομεία παραμένουν τα κακοποιημένα ανήλικα

Παρά τις δεσμεύσεις και την άμεση ανταπόκριση της δημοτικής αρχής, το «Σπίτι του Παιδιού» στην Πάτρα δεν έχει προχωρήσει ούτε κατά βήμα, με τα κακοποιημένα παιδιά να συνεχίζουν να παραμένουν για μήνες σε νοσοκομειακές κλίνες λόγω έλλειψης δομών.

Πάτρα: Στις εξαγγελίες παραμένει το «Σπίτι του Παιδιού» - Κλεισμένα στα νοσοκομεία παραμένουν τα κακοποιημένα ανήλικα Η οικία Σώκαρη που διατέθηκε για την ανάπτυξη της δομής φιλοξενίας των κακοποιημένων παιδιών
14 Ιαν. 2026 15:00
Pelop News

Ενας και πλέον χρόνος πέρασε από τις βαρύγδουπες εξαγγελίες του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τη δημιουργία «Σπιτιού του Παιδιού» στην Πάτρα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένα βήμα για την υλοποίησή του.

Υπενθυμίζουμε ότι από την πλευρά της η δημοτική αρχή, όταν τον Μάιο του 2024 της ζητήθηκε από τον κ. Φλωρίδη η παραχώρηση κτιρίου, ανταποκρίθηκε άμεσα. Συγκεκριμένα διέθεσε το ακίνητο του Κληροδοτήματος Σώκαρη (Μαιζώνος και Παπαφλέσσα).

Σκοπός της δομής αυτής ήταν η παροχή στέγης σε κακοποιημένα παιδιά τα οποία με εισαγγελική παραγγελία πρέπει να απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, λόγω έλλειψης δομών, τα παιδιά αυτά παραμένουν κλεισμένα για μήνες μέσα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Ειδικότερα στην περιοχή μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα φιλοξενούνται παιδιά στο Καραμανδάνειο και στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών μέχρι να βρεθεί θέση σε κάποιο ίδρυμα.

Αυτό έχει συνέπειες βαρύτατες τόσο στην ψυχική αλλά και σωματική υγεία των παιδιών, καθώς ζουν περιορισμένα μέσα σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, όσο και στη λειτουργία των νοσοκομείων αφού πέραν της αναίτιας κατάληψης κλινών πρέπει να διαθέτουν και προσωπικό για τη φύλαξή τους.

Ο σχεδιασμός του κ. Φλωρίδη στόχευε να εξασφαλίσει για όλα αυτά τα παιδιά ένα πιο ζεστό και υγιές περιβάλλον με την παροχή ολιστικής φροντίδας. Μάλιστα, την απόφασή του αυτή την είχε υποστηρίξει, εκτός από τη δημοτική αχή σύσσωμος ο υγειονομικός κόσμος και όλοι οι φορείς οι οποίοι γνώριζαν την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, θα έπρεπε να είναι ήδη σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης της δομής αυτής. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει γίνει καν η αρχή των εργασιών συντήρησης και ανακατασκευής του κτιρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:53 Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν οι δύο εφοριακοί και η λογίστρια για τη δωροληψία στις Σέρρες
15:45 Αγρότες: «Ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση – Τι αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων
15:33 ΑΑΔΕ: Νέα ραβασάκια για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφοριας 2025
15:25 Τσιάρας μετά τη συνάντηση με τους αγρότες: Αναμένουμε τις αποφάσεις τους, η Πολιτεία δεν λειτουργεί με πείσματα
15:16 Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλλήνη, μέχρι πότε θα ισχύουν
15:07 Μαύρη Θάλασσα: Η στιγμή που drone χτυπά το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Delta Harmony ΒΙΝΤΕΟ
15:00 Πάτρα: Στις εξαγγελίες παραμένει το «Σπίτι του Παιδιού» – Κλεισμένα στα νοσοκομεία παραμένουν τα κακοποιημένα ανήλικα
14:56 Θεσσαλονίκη: Έξι χρόνια κάθειρξη σε 20χρονο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
14:53 Νέα Αριστερά Αχαΐας: Αντιδράσεις για τον σχεδιασμό κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών
14:50 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Κατάσχεση στο κατάστημα που νοίκιαζε στην Κηφισιά – «Πλήρωνα κανονικά τα ενοίκια»
14:46 Σέρρες: «Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές» – Σοκάρουν οι καταθέσεις φίλων του 17χρονου Άγγελου
14:43 Ηράκλειο: Παρουσιάστηκαν οι «Πλόες» του Γιώργου Μυσιρλάκη – 40 χρόνια δημοσιογραφίας ως συλλογική μνήμη
14:37 O X. Μπονάνος στα εγκαίνια της έκθεσης «Οι Δίαυλοι»: Ο Παλαμάς, η Πάτρα και η εξωστρέφεια της πόλης
14:35 Μητσοτάκης για Γιώργο Βασιλείου: «Μη πολιτικός πολιτικός με πυξίδα τη Δημοκρατία και την πρόοδο»
14:30 Δήλωση Παπαδόπουλου για τον Τάκη Νικολάου: «Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας»
14:22 Συνάντηση Τασούλα – Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις
14:10 Τραμπ για Γροιλανδία: «Θα περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ – Τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό»
14:07 Άριελ Κωνσταντινίδη: Αουρέλια θα λένε την κόρη μου – Μητρότητα, διαζύγιο και μια δύσκολη οικογενειακή διαδρομή
14:00 Πλακιάς για Καρυστιανού: «Κανένας συγγενής θυμάτων των Τεμπών δεν θα την ακολουθήσει σε κόμμα»
14:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδος: Εγκρίθηκε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα – Δέσμευση πόρων ρεκόρ, παρεμβάσεις σε 7 άξονες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ