Πάτρα: Στις εξαγγελίες παραμένει το «Σπίτι του Παιδιού» – Κλεισμένα στα νοσοκομεία παραμένουν τα κακοποιημένα ανήλικα

Ενας και πλέον χρόνος πέρασε από τις βαρύγδουπες εξαγγελίες του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τη δημιουργία «Σπιτιού του Παιδιού» στην Πάτρα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένα βήμα για την υλοποίησή του.

Υπενθυμίζουμε ότι από την πλευρά της η δημοτική αρχή, όταν τον Μάιο του 2024 της ζητήθηκε από τον κ. Φλωρίδη η παραχώρηση κτιρίου, ανταποκρίθηκε άμεσα. Συγκεκριμένα διέθεσε το ακίνητο του Κληροδοτήματος Σώκαρη (Μαιζώνος και Παπαφλέσσα).

Σκοπός της δομής αυτής ήταν η παροχή στέγης σε κακοποιημένα παιδιά τα οποία με εισαγγελική παραγγελία πρέπει να απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, λόγω έλλειψης δομών, τα παιδιά αυτά παραμένουν κλεισμένα για μήνες μέσα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Ειδικότερα στην περιοχή μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα φιλοξενούνται παιδιά στο Καραμανδάνειο και στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών μέχρι να βρεθεί θέση σε κάποιο ίδρυμα.

Αυτό έχει συνέπειες βαρύτατες τόσο στην ψυχική αλλά και σωματική υγεία των παιδιών, καθώς ζουν περιορισμένα μέσα σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, όσο και στη λειτουργία των νοσοκομείων αφού πέραν της αναίτιας κατάληψης κλινών πρέπει να διαθέτουν και προσωπικό για τη φύλαξή τους.

Ο σχεδιασμός του κ. Φλωρίδη στόχευε να εξασφαλίσει για όλα αυτά τα παιδιά ένα πιο ζεστό και υγιές περιβάλλον με την παροχή ολιστικής φροντίδας. Μάλιστα, την απόφασή του αυτή την είχε υποστηρίξει, εκτός από τη δημοτική αχή σύσσωμος ο υγειονομικός κόσμος και όλοι οι φορείς οι οποίοι γνώριζαν την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, θα έπρεπε να είναι ήδη σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης της δομής αυτής. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει γίνει καν η αρχή των εργασιών συντήρησης και ανακατασκευής του κτιρίου.

