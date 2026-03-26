Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου

Αυτοψία Γιαννόπουλου – Πελετίδη στο έργο – Σε εξέλιξη οι εργασίες σε Ποσειδώνος και Ελευθερίας

Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου
26 Μαρ. 2026 17:16
Την πρόοδο των εργασιών για την αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου επιβεβαίωσε κατά τη σημερινή αυτοψία στην Πάτρα ο αντιπεριφερειάρχης Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος, παρουσία του δημάρχου Πατρέων Κώστας Πελετίδης και υπηρεσιακών στελεχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 80% της υλοποίησής του, με τις παρεμβάσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε καίρια σημεία της περιοχής.

Παρεμβάσεις σε δύο βασικά μέτωπα

Αυτή την περίοδο, οι εργασίες επικεντρώνονται σε δύο σημεία:

  • Στην οδό Ποσειδώνος, όπου πραγματοποιείται η τοποθέτηση κυβόλιθων
  • Στην οδό Ελευθερίας, όπου ολοκληρώνεται η κατασκευή φρεατοπασσάλων

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο ενίσχυσης και αποκατάστασης της παράκτιας ζώνης, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής και τη βελτίωση των υποδομών.

Ξεκινούν οι λιμενικές εργασίες στο Ρίο

Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι λιμενικές εργασίες στο τμήμα του Ρίου, σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου στην τελική του φάση.

Οι αρμόδιοι φορείς εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την πρόοδο, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου Πάτρα: Στο 80% η αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου

