Πάτρα: Στο μπλόκο των αγροτών στην Εγλυκάδα το ΔΣ Εκπαιδευτικών ΠΕ

Επίσκεψη στο μπλόκο των αγροτών στην περιοχή της Εγλυκάδας Πατρών πραγματοποίησε στις 13 Ιανουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας, στο πλαίσιο των αποφάσεών του.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους αγρότες, σημειώνοντας ότι η αγροτική ανάπτυξη και παραγωγή αποτελούν βασικούς άξονες κοινωνικής συνοχής και ορατότητας. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πολυκεντρική ανάπτυξη και η περιφερειακή διάρθρωση συνιστούν στρατηγικές επιλογές με ευρύτερη σημασία για τη χώρα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αγρότες, σύμφωνα με τη θέση του Συλλόγου, δεν διεκδικούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά ζητούν δικαιοσύνη και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι η παρουσία του στο μπλόκο είχε χαρακτήρα στήριξης και συμβολικής συμπαράστασης.

