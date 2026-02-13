Πάτρα: Στο εδώλιο γνωστός γυναικολόγος – Αναβιώνει το δράμα ζευγαριού για το θάνατο αγέννητου παιδιού

Η υπόθεση που συγκλόνισε ένα νέο ζευγάρι από την Πάτρα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή του, αναβιώνει αυτές τις ημέρες στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όπου εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό η υπόθεση με γνωστό γυναικολόγο της πόλης να κατηγορείται για διακοπή κύησης από αμέλεια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του νεογνού.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν το ζευγάρι περίμενε με αγωνία τον ερχομό του πρώτου του παιδιού. Η εγκυμοσύνη εξελισσόταν μέχρι τότε ομαλά, με το ζευγάρι να τηρεί κατά γράμμα τις οδηγίες του ιατρού. Στο παρελθόν, το ζευγάρι είχε αντιμετωπίσει αποτυχημένες εγκυμοσύνες και γι’ αυτό τον λόγο ήταν ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τη διάρκεια της κύησης. Ωστόσο, ενώ η γυναίκα ήταν ετοιμόγεννη, σε εξετάσεις άρχισαν να καταγράφονται ανησυχητικές ενδείξεις.

«ΟΛΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ»

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το ζευγάρι και είναι σε θέση να γνωρίζει η «Π», παρά τις επίμονες ερωτήσεις και την ανησυχία που εξέφραζαν στους γιατρούς, λάμβαναν καθησυχαστικές απαντήσεις ότι «όλα είναι φυσιολογικά» και δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Οπως κατέθεσαν, δεν υπήρξε καμία σαφής προειδοποίηση ή οδηγία που να υποδεικνύει άμεση αλλαγή στη θεραπευτική αγωγή ή διαφορετική αντιμετώπιση.

Η τραγική κατάληξη ήρθε μόλις μία ημέρα πριν από τον προγραμματισμένο τοκετό, όταν διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο δεν είχε πλέον καρδιακό παλμό. Το παιδί γεννήθηκε τελικά νεκρό, βυθίζοντας το ζευγάρι στο πένθος και προκαλώντας σοκ στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Στο επίκεντρο της δικαστικής αντιπαράθεσης βρίσκονται οι ισχυρισμοί του ζευγαριού ότι ο γυναικολόγος που παρακολουθούσε την εγκυμοσύνη δεν αξιολόγησε ορθά τα υπερηχογραφήματα που έγιναν τις τελευταίες ημέρες πριν τον τοκετό. Επίσης, ότι δεν έλαβε υπόψη του τα συνεχή παράπονα της εγκύου, αλλά και ότι ανέβαλε τον προγραμματισμένο για τις αρχές Σεπτεμβρίου τοκετό για λίγες μέρες μετά, επειδή ο σύζυγός της του θύμισε ότι η έγκυος έπαιρνε αντιπηκτικό χάπι, γεγονός που εκτιμούν ότι είχε ξεχάσει ο γιατρός, καθώς επιβάλλεται να διακοπεί η αγωγή μερικές ημέρες πριν τη γέννα. Το ζευγάρι πιστεύει πως τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και το έμβρυο να καταλήξει μέσα στην κοιλιά της μητέρας του από υποξία.

Από την άλλη πλευρά, ο κατηγορούμενος γιατρός, καθώς και οι μάρτυρες υπεράσπισής του, απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί αμέλειας, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια του εμβρύου οφείλεται σε υποκείμενο νόσημα της μητέρας, καθώς, όπως αναφέρουν, η γυναίκα πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, ο οποίος αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα σε κυήσεις.

Μην μπορώντας να αποδεχτεί τον χαμό του αγέννητου παιδιού, το ζευγάρι προχώρησε στις διαδικασίες για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΔΙΚΗ

Η δίκη έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες και συνεχίζεται αυτές τις ημέρες, με το δικαστήριο να καλείται να αξιολογήσει ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις μαρτύρων και αντικρουόμενους ισχυρισμούς, σε μια υπόθεση που αγγίζει ευαίσθητες πτυχές της ιατρικής ευθύνης και της ανθρώπινης απώλειας.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, γνωστός ποινικολόγος, Περικλής Πασχάκης, δήλωσε στην «Π» για την υπόθεση:

«Το κατηγορητήριο αποδίδει στον κατηγορούμενο συγκεκριμένες παραλείψεις , οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του εμβρύου με κύρια την καθυστέρηση έγκαιρης διενέργειας του τοκετού για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του ζεύγους.

Με τη βοήθεια του τεχνικού μας σύμβουλου Παντελή Αλεξάνδρου αναδεικνύουμε στο ακροατήριο τις παραλείψεις αυτές και την αιτιώδη σύνδεσή τους με το τραγικό αποτέλεσμα, που αποτελεί μια από τις χειρότερες εμπειρίες που μπορεί να βιώσει μια μάνα, να βγάλουν δηλαδή το παιδί από τα σπλάχνα της νεκρό».

