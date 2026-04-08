Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος

Επίσκεψη του Αναπλ. Περιφερειάρχη Χαράλαμπου  Μπονάνου στα συνεργεία της ΚΟΙΣΠΕ Φάρος

Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
08 Απρ. 2026 10:22
Pelop News

Τα συνεργεία της ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος», που εκτελούν εργασίες ευπρεπισμού των νησίδων στους δρόμους ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην περιοχή του Ρίου, επισκέφθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, την  Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Μπονάνος διαπίστωσε την άριστη ποιότητα του έργου των εργαζομένων/ωφελούμενων του «Φάρου», με τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ενεργή σύμβαση και τους ευχήθηκε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω συνεργασία έχει διττό σκοπό. Αφ’ ενός εξυπηρετείται η ανάγκη της θεραπείας και της κοινωνικοποίησης των εργαζομένων/ωφελούμενων στο Συνεταιρισμό, αφ’ ετέρου ικανοποιείται η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, τις οποίες το ανωτέρω προσωπικό μπορεί να φέρει εις πέρας με πολύ ικανοποιητικό τρόπο.

Viber: +306909196125
