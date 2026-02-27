Πάτρα: Στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη η Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων τιμά τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας, στα Τέμπη, συμμετέχοντας στο συλλαλητήρηιο του Σαββάτου 28/02/2026 εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στις οικογένειες που συνεχίζουν να ζητούν δικαίωση.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ως γονείς και ως πολίτες δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μια πραγματικότητα όπου η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα, ενώ βασικές ανάγκες της κοινωνίας παραμένουν ακάλυπτες.

Τα προβλήματα που ανέδειξε η τραγωδία των Τεμπών εξακολουθούν να μας απασχολούν καθημερινά: στις δημόσιες μεταφορές, στις δομές υγείας, στους χώρους εργασίας αλλά και στα ίδια τα σχολεία των παιδιών μας.

Σχολικά κτίρια με ελλείψεις, υποδομές που χρειάζονται ουσιαστική συντήρηση, κενά σε εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, καθώς και περιορισμένοι πόροι για τις βασικές ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Πιστεύουμε ότι καμία τραγωδία δεν είναι «μοιραία», από τις μανάδες εργάτριες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που δεν γύρισαν στα παιδιά τους, έως την γυναίκα που πνίγηκε στην Γλυφάδα από μία νεροποντή, όταν υπάρχουν ευθύνες και επιλογές που επηρεάζουν την ασφάλεια των πολιτών.

Για τον λόγο αυτό απαιτούμε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, απόδοση όλων των ποινικών και πολιτικών ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και ουσιαστικά μέτρα που θα αποτρέψουν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.

Ως γονείς διεκδικούμε σχολεία ασφαλή και σύγχρονα, με επαρκές προσωπικό, στήριξη των μαθητών σε παιδαγωγικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο και μια δημόσια εκπαίδευση που να καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των παιδιών μας.

Καλούμε τους συλλόγους γονέων, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας να συμμετέχουν μαζικά και ειρηνικά στο συλλαλητήριο, διεκδικώντας ασφάλεια, δικαιοσύνη και σεβασμό στη ζωή.

Με ενότητα, ευθύνη και σεβασμό στη μνήμη όσων χάθηκαν, συνεχίζουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο: ασφαλείς ζωές, ασφαλή σχολεία και ένα μέλλον που αξίζει στα παιδιά μας.

Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 11:00 στην Πλ.Γεωργίου.

Δεν σιωπούμε, δεν ξεχνάμε — στεκόμαστε μαζί,

μέχρι η ασφάλεια και η δικαιοσύνη να γίνουν πραγματικότητα.

Τα κέρδη τους οι ζωές μας!!!

Να είμαστε όλοι εκεί γιατί το μέλλον των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμο!»

