Πάτρα: Στόχος εισβολέων ιδιοκτησίες στο Ρωμανό ΦΩΤΟ

Για το περιστατικό έχει αποσταλεί υπόμνημα στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων, στην Τοπική Κοινότητα Ελεκίστρας, καθώς και σε συλλογικότητες και φορείς των ανατολικών προαστίων της Πάτρας.

Πάτρα: Στόχος εισβολέων ιδιοκτησίες στο Ρωμανό ΦΩΤΟ
25 Ιαν. 2026 19:05
Pelop News

Νέο περιστατικό απόπειρας εισβολής σε ιδιοκτησίες σημειώθηκε το πρωί στον Ρωμανό Πατρών, όταν τέσσερα άτομα εισήλθαν σε δύο όμορα οικόπεδα με κατοικίες και αγροτικές αποθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 10:00, την ώρα που οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, απασχολημένοι με εργασίες απομάκρυνσης σπασμένων δέντρων από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Οι εισβολείς φέρεται να κινήθηκαν ταυτόχρονα από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Δύο άτομα εισήλθαν από τη δημοτική οδό Ζωοδόχου Πηγής, κοντά στην παράπλευρη οδό της Περιμετρικής Πατρών, σκαρφαλώνοντας τον φράχτη οικοπέδου και επιχειρώντας να μετακινηθούν σε γειτονική ιδιοκτησία με αποθήκες.

Παράλληλα, άλλα δύο άτομα προσέγγισαν τον χώρο από την οδό Αγίου Δημητρίου Ρωμανού, διασχίζοντας το δάσος του Ρέματος Ρωμανού. Αφού αναρριχήθηκαν σε φράχτη, ανέβηκαν στη στέγη αγροτικής αποθήκης που εφάπτεται με την περίφραξη και εισήλθαν στην αυλή της οικίας. Σύμφωνα με καταγγελίες, τοποθέτησαν τούβλα στη σκεπή της αποθήκης.

Πάτρα: Στόχος εισβολέων ιδιοκτησίες στο Ρωμανό ΦΩΤΟ

Η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από σκύλους που άρχισαν να γαβγίζουν, γεγονός που κινητοποίησε τους ιδιοκτήτες και τη γειτονιά. Τα άτομα εγκατέλειψαν τον χώρο, αφαιρώντας γεωργικά εργαλεία από τον κήπο, και διέφυγαν μέσω εσωτερικού διαδρόμου του οικοπέδου, κατευθυνόμενα προς το δάσος του Ρέματος Ρωμανού.

Για το περιστατικό έχει αποσταλεί υπόμνημα στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων, στην Τοπική Κοινότητα Ελεκίστρας, καθώς και σε συλλογικότητες και φορείς των ανατολικών προαστίων της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:05 Η νίκη του Κεφαλληνιακού κι όλα όσα έγιναν στην Α2 ΕΣΚΑ-Η
21:59 ΑΑΔΕ – Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί
21:58 Πολύτιμες εμπειρίες στη Λάρισα για τη μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
21:51 Βερολίνο: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα
21:43 Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο, πότε μπαίνουν οι συντάξεις Φεβρουαρίου
21:36 Το Αθλόραμα πανελλήνιες διακρίσεις στο βάδην
21:28 Ριάμπκοφ: Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα
21:14 Ομπάμα: «Κουδούνι αφύπνισης» ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη
21:12 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Η Ολυμπιάδα φινάλε με α΄ γύρου με νίκη – Φωτογραφίες
21:00 Σπ. Αντωνόπουλος: «Η ευθύνη βαραίνει τον προπονητή»
20:56 Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Γερμανούς θεωρούν τον Τραμπ απειλή για τη χώρα τους
20:47 «Λευκός καπνός» στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Εγκρίθηκε η πολιτική απόφαση για ενωτικό μέτωπο κατά της Δεξιάς
20:40 Αίγιο: Εκδημία του π. Αλεξίου Κατσίκα
20:38 Η Αχαγιά ΄82 δεν χαμογέλασε στο Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις
20:33 Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών
20:26 Χιονοκαταιγίδα «Fern»: Αρκτικό ψύχος πλήττει 37 πολιτείες ΗΠΑ, τέσσερις νεκροί, πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα
20:18 Η μπασκετική Παναχαϊκή γλύκανε τους φίλους της στο ποδόσφαιρο με σούπερ νίκη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:17 Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία
20:04 Θερμά συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο Ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο
20:03 Βλάχος: «Θέλαμε πολύ να φύγουμε από εδώ με μετάλλιο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ