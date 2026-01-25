Πάτρα: Στόχος εισβολέων ιδιοκτησίες στο Ρωμανό ΦΩΤΟ

Νέο περιστατικό απόπειρας εισβολής σε ιδιοκτησίες σημειώθηκε το πρωί στον Ρωμανό Πατρών, όταν τέσσερα άτομα εισήλθαν σε δύο όμορα οικόπεδα με κατοικίες και αγροτικές αποθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 10:00, την ώρα που οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, απασχολημένοι με εργασίες απομάκρυνσης σπασμένων δέντρων από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Οι εισβολείς φέρεται να κινήθηκαν ταυτόχρονα από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Δύο άτομα εισήλθαν από τη δημοτική οδό Ζωοδόχου Πηγής, κοντά στην παράπλευρη οδό της Περιμετρικής Πατρών, σκαρφαλώνοντας τον φράχτη οικοπέδου και επιχειρώντας να μετακινηθούν σε γειτονική ιδιοκτησία με αποθήκες.

Παράλληλα, άλλα δύο άτομα προσέγγισαν τον χώρο από την οδό Αγίου Δημητρίου Ρωμανού, διασχίζοντας το δάσος του Ρέματος Ρωμανού. Αφού αναρριχήθηκαν σε φράχτη, ανέβηκαν στη στέγη αγροτικής αποθήκης που εφάπτεται με την περίφραξη και εισήλθαν στην αυλή της οικίας. Σύμφωνα με καταγγελίες, τοποθέτησαν τούβλα στη σκεπή της αποθήκης.

Η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από σκύλους που άρχισαν να γαβγίζουν, γεγονός που κινητοποίησε τους ιδιοκτήτες και τη γειτονιά. Τα άτομα εγκατέλειψαν τον χώρο, αφαιρώντας γεωργικά εργαλεία από τον κήπο, και διέφυγαν μέσω εσωτερικού διαδρόμου του οικοπέδου, κατευθυνόμενα προς το δάσος του Ρέματος Ρωμανού.

Για το περιστατικό έχει αποσταλεί υπόμνημα στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων, στην Τοπική Κοινότητα Ελεκίστρας, καθώς και σε συλλογικότητες και φορείς των ανατολικών προαστίων της Πάτρας.

