Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος γιατρός – Τι υποστηρίζει η υπεράσπισή του

Στο στάδιο της ανάκρισης βρίσκεται η υπόθεση διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου, με κατηγορούμενο έναν 82χρονο συνταξιούχο γυναικολόγο από την Πάτρα, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν πλήρως το νήμα της υπόθεσης.

Ο ηλικιωμένος γιατρός, ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου το Σάββατο 7 Μαρτίου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων.

Πάτρα: Στην ανακρίτρια σήμερα για εξηγήσεις o συνταξιούχος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Τι υποστηρίζει ο συνήγορός του

Το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Τάκης Παπαδόπουλος, μίλησε δημόσια για την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της ανάκρισης και αυτή τη στιγμή το ανακριτικό υλικό είναι απόρρητο και δεσμεύομαι, δύο – τρεις ώρες πριν παρουσιαστούμε στον ανακριτή, να μην πούμε πολλά στοιχεία για την ουσία της υπόθεσης», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από σχετική ενημέρωση που έφτασε στις αρχές μέσω διεθνούς συνεργασίας.

«Έγινε μία έρευνα και πολύ σωστά έγιναν τέτοιες έρευνες, διότι η εταιρεία Google ειδοποίησε μία μη κερδοσκοπική εταιρεία στις ΗΠΑ που ασχολείται με τέτοια ζητήματα και εστάλη αναφορά ότι υπάρχει κάποιο δείγμα καταγραφής πορνογραφικού υλικού που αφορά ανηλίκους», σημείωσε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, υποστήριξε επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις τέτοιες υποθέσεις εμφανίζονται αρχικά με μεγαλύτερη έκταση.

«Οι υποθέσεις όταν ξεκινούν από την αστυνομία και φτάνουν στον εισαγγελέα ή στον ανακριτή έχουν κάποια στοιχεία, αλλά πολλές φορές είναι διογκωμένες προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μία υπόθεση και στο τέλος μπορεί να έχουν διαφορετική τροπή», ανέφερε.

«Η κατοχή υλικού αποτελεί αδίκημα»

Ο ίδιος τόνισε ότι το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας είναι ιδιαίτερα αυστηρό ως προς το νομικό του πλαίσιο.

«Το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων είναι τυποποιημένο έγκλημα. Όταν βρεθούν σε έναν σκληρό δίσκο, σε έναν υπολογιστή ή σε ένα κινητό φωτογραφίες ή βίντεο τέτοιου περιεχομένου, τότε υπάρχει ποινική δίωξη. Μόνο η κατοχή τους, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά κάτω των 12 ετών, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος», είπε.

Αναφερόμενος στα ευρήματα που σχετίζονται με φωτογραφίες ανήλικων συγγενικών προσώπων του κατηγορούμενου, σημείωσε ότι θα δοθούν εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Το υλικό αυτό υπάρχει σε έναν βαθμό, αλλά δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε χαρούμενες οικογενειακές στιγμές. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες όπου φαίνεται ολόκληρη η οικογένεια μαζί, η σύζυγός του και τα παιδιά του», ανέφερε.





«Δεν γνώριζε τη χρήση του διαδικτύου»

Ο συνήγορος υποστήριξε ακόμη ότι ο 82χρονος δεν είχε ιδιαίτερη γνώση στη χρήση του διαδικτύου.

«Ο άνθρωπος είναι 82 ετών και δεν ήξερε να χειρίζεται το διαδίκτυο. Σε πορνογραφικό υλικό που είχε κατέβει στον υπολογιστή του υπήρχε και υλικό που αφορούσε ανήλικα. Όταν κάποιος μπαίνει σε τέτοιου είδους sites, μπορεί να κατέβουν διάφορα αρχεία χωρίς να το αντιληφθεί», υποστήριξε.

Παράλληλα ανέφερε ότι η οικογένεια του κατηγορούμενου τον στηρίζει, σημειώνοντας ότι μαζί του κατά την παρουσία του στον ανακριτή θα βρίσκονται η σύζυγός του και οι δύο γιοι του.

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι αστυνομικοί που προχώρησαν στη σύλληψη διαπίστωσαν ότι στο κινητό τηλέφωνο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 82χρονου υπήρχαν αποθηκευμένες φωτογραφίες ανήλικων παιδιών σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, υπήρχαν και φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν συγγενικά του πρόσωπα.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορία που έφτασε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία ο 82χρονος φέρεται να είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ υπήρχαν και ενδείξεις ότι ενδεχομένως είχε πρόσβαση σε ανήλικα παιδιά.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του κατηγορούμενου και στη σύλληψή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο της Πάτρας.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένας εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι υπολογιστή.

Από την επιτόπια εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την ανάρτηση του παράνομου υλικού στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα βρέθηκαν αποθηκευμένα χιλιάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο που περιλαμβάνουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ανάμεσά τους και παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



