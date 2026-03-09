Πάτρα: Στην ανακρίτρια σήμερα για εξηγήσεις o συνταξιούχος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

ΜΚΟ από τις ΗΠΑ, που εντόπισε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, κινητοποίησε τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος οδηγώντας τον 82χρονο συνταξιούχο γιατρό της Πάτρας ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο ίδιος δηλώνει αθώος.

09 Μαρ. 2026 8:20
Pelop News

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας θα περάσει σήμερα εκ νέου ο 82χρονος συνταξιούχος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, έπειτα από προθεσμία που είχε ζητήσει και λάβει το Σάββατο.

Ο συνταξιούχος μαιευτήρας κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή του υλικό πορνογραφίας με ανήλικους πρωταγωνιστές, ακόμη και κάτω των 12 ετών, ενώ στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν και εικόνες με ανήλικα συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ήταν ημίγυμνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος δεν αρνείται την κατοχή του πορνογραφικού υλικού. Ωστόσο, ο ίδιος ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι δεν γνώριζε πως πρόκειται για ανήλικα άτομα. Παραδέχεται ότι είχε κατεβάσει πορνογραφικό υλικό από σελίδες στο διαδίκτυο για ενηλίκους, όμως δεν πρόσεξε ότι ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο υπήρχαν και ανήλικα άτομα. Αναφορικά με τα συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα, των οποίων ημίγυμνες φωτογραφίες βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο, ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν έχουν καμία σχέση με πορνογραφία και πως πρόκειται για απλές, αθώες φωτογραφίες των ανήλικων συγγενών του από την καθημερινότητά τους. Μάλιστα, όπως υποστήριξε, όταν τραβήχτηκαν ήταν παρόντα και άλλα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, ο 82χρονος εντοπίστηκε από την Google και τον οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των ΗΠΑ, που είναι ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός και συνεργάζεται στενά με αστυνομικές αρχές πολλών χωρών, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας (π.χ. πλατφόρμες διαδικτύου), διεθνείς οργανισμούς επιβολής του νόμου.

Οταν εταιρείες όπως υπηρεσίες cloud, social media ή πλατφόρμες διαδικτύου εντοπίζουν ύποπτο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, υποχρεούνται να το αναφέρουν στο NCMEC. Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του στη βόρεια περιοχή του Δήμου Πατρέων. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, που ήρθαν στην Πάτρα από την Αθήνα, πραγματοποίησαν επιτόπια ψηφιακή έρευνα στους υπολογιστές, τους σκληρούς δίσκους και τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που βρήκαν στο σπίτι. Ετσι πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, καθώς εντοπίστηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, όπως και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, τα οποία απεικόνιζαν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια αποστάλθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 82χρονου, Τάκης Παπαδόπουλος, μιλώντας στην «Π», δήλωσε ότι «είμαστε ακόμη στο στάδιο της ανάκρισης, η οποία είναι μυστική. Ο ίδιος έχει δώσει ήδη τις εξηγήσεις του για τα ευρήματα και θα τις επαναλάβει κατά την απολογία του στην ανακρίτρια. Θεωρεί πάντως ότι αυτά που έχουν γίνει, στην πραγματικότητα, δεν έχουν τη διάσταση που τους έχει αποδοθεί».

