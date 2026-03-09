Πάτρα: Στην ανακρίτρια σήμερα για εξηγήσεις o συνταξιούχος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
ΜΚΟ από τις ΗΠΑ, που εντόπισε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, κινητοποίησε τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος οδηγώντας τον 82χρονο συνταξιούχο γιατρό της Πάτρας ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο ίδιος δηλώνει αθώος.
