Πάτρα: Στην ανακρίτρια σήμερα για εξηγήσεις o συνταξιούχος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας θα περάσει σήμερα εκ νέου ο 82χρονος συνταξιούχος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, έπειτα από προθεσμία που είχε ζητήσει και λάβει το Σάββατο.

