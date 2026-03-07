Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση πορνογραφίας του πρώην μαιευτήρα στην Πάτρα, πότε και γιατί θα οδηγηθεί στον Ανακριτή

Πολύ μεγάλες διαστάσεις, απολύτως δικαιολογημένα, έχει πάρει η υπόθεση με τον συνταξιούχου μαιευτήρα, ο οποίος συνελήφθη στην Πάτρα για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Πάτρα: Φρίκη από τα ευρήματα στο σπίτι του πρώην μαιευτήρα – Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, έβγαζε γυμνές φωτογραφίες και τα εγγόνια του!

Προσέξτε μια πολύ συγκεκριμένη παράμετρο που δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και των δεδομένων που πλέον έχουν διαμορφωθεί: σημαντικά είναι τα στοιχεία, που προέκυψαν από την ψηφιακή έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στα ηλεκτρονικά μέσα του 82χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες διεθνούς οργανισμού.

Όπως γνωστοποιήθηκε αστυνομικοί εντόπισαν σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε στο σπίτι του στο Ρίο με μεγάλο αριθμό αρχείων, φωτογραφιών και βίντεο, που αφορούν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μάλιστα, στο υλικό αυτό περιλαμβάνονταν και αρχεία που απεικονίζουν ανήλικους εμφανώς κάτω των 12 χρονών.

Θυμίζουμε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις πληροφορίες αυτές γινόταν λόγος για χρήστη του διαδικτύου που φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Αυτό που προκαλεί τρομερό σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος πρώην μαιευτήρας, στα οποία απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά αυτά είναι τα εγγόνια του.

Όπως αναφέραμε παραπάνω έπειτα από τα στοιχεία που περιήλθαν στην ΕΛ.ΑΣ. από την Google, μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των ΗΠΑ οι Αρχές προχώρησαν βήμα-βήμα στον εντοπισμό και ακολούθως στη σύλληψή του.

Πλέον θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα ισχυριστεί στην απολογία του, καθώς πήρε προθεσμία από τον Ανακριτή μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



