Πάτρα: Στον Εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του καταστήματος για το φονικό – Ένταση και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο

Παρουσία συγγενών και φίλων του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη έξω από τα Δικαστήρια – Κλειστή η οδός Γούναρη, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.

Πάτρα: Στον Εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του καταστήματος για το φονικό – Ένταση και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο
05 Ιαν. 2026 13:51
Pelop News

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο σημειώθηκε το φονικό περιστατικό με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, προκαλώντας έντονη κοινωνική αναστάτωση στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ιδιοκτήτες έχουν ήδη παραδώσει στις Αρχές το βίντεο από το καταγραφικό σύστημα του καταστήματος, γεγονός που –όπως σημειώνεται– αποκλείει το ενδεχόμενο υπόθαλψης εγκληματία.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Καρέ καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης, τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών συγκεντρώθηκαν η μητέρα, η σύζυγος, συγγενείς και φίλοι του 30χρονου θύματος, ζητώντας δικαίωση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η παρουσία τους συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Για λόγους ασφαλείας, η οδός Γούναρη παρέμεινε κλειστή, ενώ δρακόντεια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Αστυνομία, με την ανάπτυξη δύο διμοιριών των ΜΑΤ στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με στόχο τη διερεύνηση όλων των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:08 Κλειστό έως 9 Ιανουαρίου το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας
14:00 Πάτρα: Ε-ΚΤΕΛ-ούνται υποδειγματικά – Υψηλού επιπέδου τα δρομολόγια στον νέο σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
13:51 Πάτρα: Στον Εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του καταστήματος για το φονικό – Ένταση και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο
13:42 Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας
13:34 Κώστας Τσιάρας: Κατανοούμε τα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιούμε την πλειονότητά τους
13:26 Γαλλία: Καταδικάστηκαν 10 άτομα που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας η Μπριζίτ Μακρόν
13:18 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Φουντώνει η οργή στην Ελβετία: «Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;»
13:10 Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας στην Πάτρα
13:02 Πάτρα: Αλλαγή μορφής στο Veso Mare – Νέα εποχή για έναν χώρο-ορόσημο της πόλης
12:54 Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή, θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν
12:46 Συλλήψεις για κλοπές σε Κάτω Αχαΐα και Σαγέικα
12:39 Πάτρα: Καρέ καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης, τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο
12:38 O Mεντβέντεφ προτείνει την απαγωγή του Μερτς: «Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή»
12:30 Κρήτη: Νεκρός 34χρονος στην Ανώπολη Ηρακλείου μετά από έκρηξη καυστήρα
12:22 Στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δανεικός από τον Ολυμπιακό
12:14 Χατζηδάκης για αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο αλλά υπάρχουν νόμοι που προβλέπουν πρόστιμα
12:06 Ο ΝΟΠ κλείνει άμεσα ξένο παίκτη
12:00 Πάτρα: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται τρία άτομα
11:51 Κυρανάκης: Τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι απαρχαιωμένα, το γνωρίζουμε, αυτά παραλάβαμε
11:42 Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Ταϊρίκ Τζόουνς με συμβόλαιο 2,5 χρόνων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ