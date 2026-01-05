Πάτρα: Στον Εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του καταστήματος για το φονικό – Ένταση και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο σημειώθηκε το φονικό περιστατικό με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, προκαλώντας έντονη κοινωνική αναστάτωση στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ιδιοκτήτες έχουν ήδη παραδώσει στις Αρχές το βίντεο από το καταγραφικό σύστημα του καταστήματος, γεγονός που –όπως σημειώνεται– αποκλείει το ενδεχόμενο υπόθαλψης εγκληματία.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Καρέ καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης, τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών συγκεντρώθηκαν η μητέρα, η σύζυγος, συγγενείς και φίλοι του 30χρονου θύματος, ζητώντας δικαίωση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η παρουσία τους συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Για λόγους ασφαλείας, η οδός Γούναρη παρέμεινε κλειστή, ενώ δρακόντεια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Αστυνομία, με την ανάπτυξη δύο διμοιριών των ΜΑΤ στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με στόχο τη διερεύνηση όλων των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



