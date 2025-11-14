Πάτρα: Στον ΕΛΓΑ σήμερα οι αγρότες, περιφερειακό συλλαλητήριο στις 22/11

Σήμερα Παρασκευή 14/11/2025, στις 10 το πρωί οι αγρότες της Αχαΐας, έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Πάτρας, ενώ την Πέμπτη 20 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στην Ηλεία.

Στο μεταξύ με συσκέψεις και περιοδείες στα χωριά, προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας, την προετοιμασία για το περιφερειακό συλλαλητήριόστην Πάτρα το Σάββατο 22/11/2025.

