Πάτρα: Στον ΕΛΓΑ σήμερα οι αγρότες, περιφερειακό συλλαλητήριο στις 22/11

Παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Πάτρας από τους αγρότες της Αχαΐας, σήμερα Παρασκευή 14/11/2025.

Αγροτες Αχαΐας - ΕΛΓΑ
14 Νοέ. 2025 8:08
Pelop News

Σήμερα Παρασκευή 14/11/2025, στις 10 το πρωί οι αγρότες της Αχαΐας, έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Πάτρας, ενώ την Πέμπτη 20 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στην Ηλεία.

Στο μεταξύ με συσκέψεις και περιοδείες στα χωριά, προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας, την προετοιμασία για το περιφερειακό συλλαλητήριόστην Πάτρα το Σάββατο 22/11/2025.

 

