Πάτρα: Στον «πάγο» το «Σπίτι του Παιδιού» – Ασύμφορη η επισκευή του, αποκάλυψε ο Γιώργος Φλωρίδης

Πριν από ένα χρόνο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανακοίνωνε από την Πάτρα τη δημιουργία μια νέας δομής για τα παιδιά που οι συνθήκες επιβάλλουν την απομάκρυνσή τους από το οικογενειακό περιβάλλον, το «Σπίτι του Παιδιού».

Μάλιστα είχε επισκεφθεί τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και από κοινού είχαν ανακοινώσει την παραχώρηση της οικίας Σώκαρη (Παπαφλέσσα και Κορίνθου) για τη στέγαση της δομής αυτής. Κι ενώ η περιοχή περίμενε τη δομή, καθώς οι ανάγκες των παιδιών είναι επείγουσες, ο κ. Φλωρίδης ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», ότι βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν.

Οπως χαρακτηριστικά απάντησε στο σχετικό ερώτημα «εκεί υπάρχει πρόβλημα με το κόστος ανακατασκευής που είναι πολύ υψηλό. Θα πρέπει να αναζητήσουμε προσφορότερες λύσεις γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε το τεράστιο κόστος. Σύντομα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι: «Θα ήθελα πολύ να γίνει σε αυτό το κτίριο, αλλά δυστυχώς ο προϋπολογισμός που μας ήρθε είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ομως το «Σπίτι του Παιδιού» είναι μια δομή με κρίσιμη λειτουργία γιατί εισάγει τον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών αυτών που παραβατούν αλλά και των θυμάτων με τελείως διαφορετικά πρότυπα από αυτά που γνωρίζουμε.

Οπου λειτουργούν τα ‘’Σπίτια του Παιδιού’’ σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη είναι χώροι που τους χαίρεται κάποιος γιατί τα παιδιά εκεί νιώθουν ασφάλεια, νιώθουν καλά. Είναι σε ένα περιβάλλον που ταιριάζει στην ηλικία τους με ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και όλα γίνονται με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν χωρίς να τα τραυματίζουν τα παιδιά».

Στο ερώτημα εάν θα αναζητηθεί άλλο κτίριο ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Ναι. Σύντομα θα πρέπει να πάρουμε την τελική απόφαση. Σας ξαναλέω πως όταν είδα τον προϋπολογισμό, ανησύχησα. Θα δούμε σε λίγο καιρό».

Η αρνητική αυτή εξέλιξη προκάλεσε δυσφορία στην τοπική κοινωνία και δη στον υγειονομικό κόσμο, ο οποίος καλείται να καλύψει το κενό που υπάρχει σε δομές, φιλοξενώντας επί μήνες και χρόνια παιδιά σε παιδιατρικές κλινικές.

Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη χρονιά

– Στο Καραμανδάνειο φιλοξενήθηκαν 93 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή.

– Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών φιλοξενήθηκαν 13 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή.

– Επίσης επισκέφθηκαν για φροντίδα τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας και καταγγέλθηκε από τους γιατρούς κακοποίηση σε 59 παιδιά.

Κάποια από τα παιδιά αυτά παρέμειναν στα δύο νοσοκομεία της περιοχής για αρκετούς μήνες ελλείψει κατάλληλης δομής για τη φιλοξενία τους. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες φιλοξενούνταν στη Παιδοψυχιατρική Κλινική της Πάτρας έφηβος για επτά μήνες χωρίς να έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη δομή.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία της συγκεκριμένης δομής.

