Πάτρα: Στον πυρετό της προετοιμασίας χώροι εστίασης και αναψυχής – Επιλογές για όλες τις τσέπες

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εορταστικά τραπέζια και τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πέρα από τους παραδοσιακούς εορτασμούς στα σπίτια, πολλοί επιλέγουν να περάσουν τις γιορτές σε χώρους εστίασης, οι οποίοι προσφέρουν ζωντανή μουσική, φαγητό, ποτό και ψυχαγωγία.

Την περυσινή χρονιά, οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε μικρά εστιατόρια και ταβέρνες ξεκινούσαν από τα 30 ευρώ το άτομο, ενώ σε ξενοδοχεία με εορταστικές εκδηλώσεις κυμαίνονταν μεταξύ 180 και 220 ευρώ.

Σχετικά με το γλέντι σε νυχτερινά μαγαζιά με ελάχιστη κατανάλωση, είχαμε τιμές φιάλης γύρω στα 120 ευρώ και εκτινάσσονταν μέχρι τα 370 για τα πιο special ποτά, πάντα αναλογικά με τις παροχές του καταστήματος (ζωντανή μουσική, DJ κ.τλ.). Φέτος, η εικόνα φαίνεται να έχει αλλάξει αναφορικά με το φαγητό, αλλά να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα σχετικά με το ποτό.

Ο μπουφές σε ξενοδοχείο, παράλληλα με ζωντανή μουσική, κυμαίνεται γύρω στα 80 ευρώ, όπως για παράδειγμα στο My Way Hotel and Events. Οι τιμές για το ρεβεγιόν Χριστουγέννων σε χώρους εκδηλώσεων φαίνεται να έχουν επίσης μειωθεί σε σχέση με την περυσινή χρονιά, όπως μας ενημέρωσε το θέατρο Royal στην Ακτή Δυμαίων, το οποίο θα έχει πλήρες μενού Χριστουγέννων, παράλληλα με ζωντανή μουσική, με κόστος 35 ευρώ το άτομο συν τα ποτά.

Σε ό,τι αφορά τα εστιατόρια, δεν είναι λίγα αυτά που την παραμονή Χριστουγέννων θα προσθέσουν ιδιαίτερα εορταστικά πιάτα στα μενού, με την προσθήκη ξεχωριστών events, χωρίς όμως να αλλάξουν τις τιμές των καταλόγων τους, όπως μας πληροφορεί το Bodegas Wine Bar & Restaurant, το οποίο θα πραγματοποιήσει μεσημεριανή εκδήλωση με την παρουσία DJs.

Στο «μέτωπο» των νυχτερινών μαγαζιών, μιλώντας με καταστηματάρχες της Πάτρας, είδαμε παρόμοια κατάσταση με τα προηγούμενα χρόνια, με την τιμή της φιάλης να ταλαντεύεται γύρω 120 ευρώ για τα απλά ποτά, φυσικά με μεγάλες διαφοροποιήσεις και διακυμάνσεις για τα πιο special και premium αλκοολούχα. Οπως και να αποφασίσει κάποιος να γιορτάσει φέτος την παραμονή των Χριστουγέννων, εμείς στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» τους ευχόμαστε χρόνια πολλά!

