Πάτρα: Στον πυρετό της προετοιμασίας χώροι εστίασης και αναψυχής – Επιλογές για όλες τις τσέπες

Φέτος ο τιμοκατάλογος του εορταστικού τραπεζιού διατηρείται στα ίδια περίπου με τα περσυνά επίπεδα με μικρές αυξομειώσεις

Πάτρα: Στον πυρετό της προετοιμασίας χώροι εστίασης και αναψυχής - Επιλογές για όλες τις τσέπες Στο πνεύμα των ημέρων και τα εστιατόρια εντάσσοντας στο μενού τους ιδιαίτερα εορταστικά πιάτα
24 Δεκ. 2025 14:00
Pelop News

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εορταστικά τραπέζια και τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πέρα από τους παραδοσιακούς εορτασμούς στα σπίτια, πολλοί επιλέγουν να περάσουν τις γιορτές σε χώρους εστίασης, οι οποίοι προσφέρουν ζωντανή μουσική, φαγητό, ποτό και ψυχαγωγία.

Την περυσινή χρονιά, οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε μικρά εστιατόρια και ταβέρνες ξεκινούσαν από τα 30 ευρώ το άτομο, ενώ σε ξενοδοχεία με εορταστικές εκδηλώσεις κυμαίνονταν μεταξύ 180 και 220 ευρώ.

Σχετικά με το γλέντι σε νυχτερινά μαγαζιά με ελάχιστη κατανάλωση, είχαμε τιμές φιάλης γύρω στα 120 ευρώ και εκτινάσσονταν μέχρι τα 370 για τα πιο special ποτά, πάντα αναλογικά με τις παροχές του καταστήματος (ζωντανή μουσική, DJ κ.τλ.). Φέτος, η εικόνα φαίνεται να έχει αλλάξει αναφορικά με το φαγητό, αλλά να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα σχετικά με το ποτό.

Ο μπουφές σε ξενοδοχείο, παράλληλα με ζωντανή μουσική, κυμαίνεται γύρω στα 80 ευρώ, όπως για παράδειγμα στο My Way Hotel and Events. Οι τιμές για το ρεβεγιόν Χριστουγέννων σε χώρους εκδηλώσεων φαίνεται να έχουν επίσης μειωθεί σε σχέση με την περυσινή χρονιά, όπως μας ενημέρωσε το θέατρο Royal στην Ακτή Δυμαίων, το οποίο θα έχει πλήρες μενού Χριστουγέννων, παράλληλα με ζωντανή μουσική, με κόστος 35 ευρώ το άτομο συν τα ποτά.

Σε ό,τι αφορά τα εστιατόρια, δεν είναι λίγα αυτά που την παραμονή Χριστουγέννων θα προσθέσουν ιδιαίτερα εορταστικά πιάτα στα μενού, με την προσθήκη ξεχωριστών events, χωρίς όμως να αλλάξουν τις τιμές των καταλόγων τους, όπως μας πληροφορεί το Bodegas Wine Bar & Restaurant, το οποίο θα πραγματοποιήσει μεσημεριανή εκδήλωση με την παρουσία DJs.

Στο «μέτωπο» των νυχτερινών μαγαζιών, μιλώντας με καταστηματάρχες της Πάτρας, είδαμε παρόμοια κατάσταση με τα προηγούμενα χρόνια, με την τιμή της φιάλης να ταλαντεύεται γύρω 120 ευρώ για τα απλά ποτά, φυσικά με μεγάλες διαφοροποιήσεις και διακυμάνσεις για τα πιο special και premium αλκοολούχα. Οπως και να αποφασίσει κάποιος να γιορτάσει φέτος την παραμονή των Χριστουγέννων, εμείς στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» τους ευχόμαστε χρόνια πολλά!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν – Άνοιξε για το κοινό και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών
15:16 Το 2025 οδεύει να γίνει η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία
15:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διέλευση χωρίς διόδια στην Ιόνια Οδό – Ρευστή η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό
15:00 Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά: Σύλληψη 36χρονου μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
14:54 Πυρομαχικό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης
14:44 Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Άκριτα – Η επιθυμία της οικογένειας
14:34 Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου – Συλλήψεις ανηλίκων
14:33 Η BP πουλά το 65% της Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων και κάνει στροφή στην στρατηγική της
14:24 Μήνυμα ελπίδας και δικαιοσύνης από τη Μαρία Καρυστιανού για τα Χριστούγεννα
14:19 Κεφαλογιάννης: Πρόληψη, νέα κέντρα διαχείρισης κινδύνων και προδιαγεγραμμένη καύση στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»
14:16 Ιταλία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ ΒΙΝΤΕΟ
14:14 Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης: Τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι – Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες
14:07 Κάλαντα στον Περισσό με πολιτικό μήνυμα: Στο πλευρό εργατών και αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας
14:00 Πάτρα: Στον πυρετό της προετοιμασίας χώροι εστίασης και αναψυχής – Επιλογές για όλες τις τσέπες
13:57 Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μήνυμα για Ελλάδα και ΗΠΑ
13:53 Γιατί η γάτα σας νιαουρίζει συνεχώς – Πότε είναι φυσιολογικό και πότε ανησυχητικό
13:48 Αγωνία στα Άνω Πορόια Σερρών: Αγνοείται 45χρονος διοικητής πυροσβεστικού κλιμακίου
13:41 Πάτρα: Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή
13:37 Στο μικροσκόπιο τα «μαύρα κουτιά» του Falcon 50 που συνετρίβη νότια της Άγκυρας – Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους μια ελληνίδα
13:30 Αίγιο: Εκτός δημοτικής ομάδας η Παναγιώτα Χριστοπούλου – Ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ