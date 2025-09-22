Πάτρα: Συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά πυρόπληκτων οικογενειών από τη «Νέα Δυτική Ελλάδα»

Με στόχο να μη λείψει τίποτα σε κανένα παιδί στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» προχωρά στη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τους μαθητές από πυρόπληκτες οικογένειες της Δυτικής Αχαΐας αλλά και από αγροτικές οικογένειες που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η συλλογή των ειδών πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 19:00 έως τις 21:00, στα γραφεία της παράταξης στην οδό Κανακάρη 173, στην Πάτρα.

«Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας και στήριξης στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας», σημείωσε ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην πρωτοβουλία.

Σκοπός της δράσης είναι να σταθεί η τοπική κοινωνία δίπλα σε όσους δοκιμάζονται, δείχνοντας έμπρακτα αλληλεγγύη και ενισχύοντας τις οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

