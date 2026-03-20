Πάτρα: Συγκινητική ορκωμοσία στο ΚΕΤΧ μετά από 15 χρόνια ΦΩΤΟ

20 Μαρ. 2026 17:59
Με ιδιαίτερο συγκινησιακό φορτίο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) Πατρών η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων Οπλιτών της Α’ ΕΣΣΟ 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη τελετή του είδους μετά από δεκαπέντε χρόνια. Η εκδήλωση εγκαινιάζει την επαναλειτουργία του Κέντρου ως κέντρου εκπαίδευσης στρατευσίμων.

Η Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος προεξήρχε της εκκλησιαστικής τελετής και ανέγνωσε τον Όρκο των Οπλιτών. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε θερμές ευχές προς τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Πατρών Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Τσιράκη, όλους τους αξιωματικούς, τους Οπλίτες και το υπόλοιπο προσωπικό του στρατοπέδου «Σχη (ΠΖ) Ανδρέα Μουζάκη», εκφράζοντας ευχές για δύναμη και προστασία για την πατρίδα.

Την ηγεσία του Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.) εκπροσώπησε ο Ταξίαρχος Περίανδρος Κωστούλας, Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της οργάνωσης των νεοσυλλέκτων για την προάσπιση των δικαίων της χώρας.

Η επαναλειτουργία του ΚΕΤΧ Πατρών και η ορκωμοσία μετά από 15 χρόνια αποτελούν ορόσημο για τη στρατιωτική εκπαίδευση στην περιοχή, ενισχύοντας τον θεσμό και την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στην τοπική κοινωνία.

