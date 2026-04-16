Πάτρα: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με σταθμευμένο αυτοκίνητο!

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αρμόδιες αρχές, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών που συνέβη το περιστατικό

16 Απρ. 2026 20:28
Μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε, σήμερα (16/04/2026) το απόγευμα στην Πάτρα, καθώς αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου συγκρούστηκε στην οδό Νόρμαν με σταθμευμένο αυτοκίνητο!

Πάτρα: Υπόθεση με τους πυροβολισμούς στο Σούλι, ο ένας στη φυλακή και ο άλλος ελεύθερος

Ευτυχώς πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και απλώς οι συνέπειες περιορίστηκαν μόνο σε υλικές ζημιές, τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στην αμαξοστοιχία.

Πάντως στο σημείο έσπευσαν άμεσα αρμόδιες αρχές, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών που συνέβη το περιστατικό. Μάλιστα όπως διέρρευσε εξετάζεται το ενδεχόμενο σχηματισμού δικογραφίας σε βάρος του ιδιοκτήτη του οχήματος για παρακώλυση συγκοινωνιών με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:29 Βορίζια: Προπηλακισμοί στην εκκλησία τη Μ. Παρασκευή, φραστικό επεισόδιο την ώρα του Επιταφίου
21:21 Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να συνεχιστεί η παύση του πυρός με το Ιράν
21:06 Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία συνεργατών και φίλων, στον Ευαγγελισμό σήμερα Μητσοτάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης
20:49 Σελιανίτικα Αχαΐας: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε χόρτα με τη φωτιά να ξεφεύγει!
20:28 Πάτρα: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με σταθμευμένο αυτοκίνητο!
20:15 «Ο δημόσιος λόγος θυμίζει βόθρο. Τη Μυρτώ σκότωσε η χρήση κοκαΐνης και η έλλειψη ενημέρωσης»
20:02 Πάτρα: Υπόθεση με τους πυροβολισμούς στο Σούλι, ο ένας στη φυλακή και ο άλλος ελεύθερος
20:00 Πάτρα: Η Κύπρου κείται… μακράν – Εγκαταλελειμμένη η πλατεία της Αγυιάς ΦΩΤΟ
19:51 Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με 5 τραυματίες σε τροχαίο στην Εθνική Λάρισας, ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ
19:41 Καιρός: Έρχονται λασποβροχές και πτώση της θερμοκρασίας
19:31 Νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Διαψεύδει τις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς
19:21 Σε φάση υποχώρησης γρίπη και COVID, επιμένει ο RSV
19:11 Νέες αποκαλύψεις για τη 19χρονη: «Πάρε ένα κρασί ή τζιν να πιεις για να χαλαρώσεις»
19:00 Να συνεχιστούν οι μηνύσεις και αγωγές
18:56 Ο Τραμπ ανακοινώνει 10ήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο
18:50 Λιόλιος: «Οσο κι αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»
18:48 Λίβανος: Ο Τραμπ μίλησε με τον Αούν, ανοιχτό το ενδεχόμενο εκεχειρίας τις επόμενες ώρες
18:37 7 σημάδια αυτισμού μετά τα 40 που συχνά περνούν απαρατήρητα
18:30 Πάτρα – Παράπονο για τον δημοτικό φωτισμό: «Η Γούναρη έχει ανάγκη από πιο πολύ φως»
18:30 Μεσαρά: Υπόθεση θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
