Πάτρα: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με σταθμευμένο αυτοκίνητο!

Μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε, σήμερα (16/04/2026) το απόγευμα στην Πάτρα, καθώς αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου συγκρούστηκε στην οδό Νόρμαν με σταθμευμένο αυτοκίνητο!

Ευτυχώς πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και απλώς οι συνέπειες περιορίστηκαν μόνο σε υλικές ζημιές, τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στην αμαξοστοιχία.

Πάντως στο σημείο έσπευσαν άμεσα αρμόδιες αρχές, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών που συνέβη το περιστατικό. Μάλιστα όπως διέρρευσε εξετάζεται το ενδεχόμενο σχηματισμού δικογραφίας σε βάρος του ιδιοκτήτη του οχήματος για παρακώλυση συγκοινωνιών με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

