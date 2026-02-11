Πάτρα: Σύγκρουση Ι.Χ. με δίκυκλο στο κέντρο της πόλης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Τσαμαδού και Κανακάρη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Τσαμαδού συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δίκυκλο που διέσχιζε την οδό Κανακάρη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης του δικύκλου.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



