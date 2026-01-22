Πάτρα: Συλλαλητήριο το απόγευμα κατά της κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών

Το συλλαλητήριο διοργανώνει στην Πλατεία Γεωργίου, ο Δήμος Πατρεών.

22 Ιαν. 2026 8:54
Σήμερα Πέμπτη 22/01/2026 ψηφίζεται τη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και ο Δήμος Πατρέων έχει προγραμματίσει συλλαλητήριο στις 6.30 το απόγευμα, στην Πλατεία Γεωργίου. 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

«Η Δημοτική Αρχή καλεί τους συλλόγους γονέων, τους διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων, τα σωματεία των εκπαιδευτικών και τους φορείς της πόλης να καταδικάσουν αυτή την εξέλιξη και την περαιτέρω υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου, την κατηγοριοποίηση και τον οικονομικό στραγγαλισμό των σχολικών μονάδων και καλεί σε συλλαλητήριο την Πέμπτη 22 Γενάρη στις 18:30 στην πλατεία Γεωργίου.

Η κυβέρνηση έρχεται με τη νέα αυτή διάταξη να πετσοκόψει κι άλλο τις δαπάνες για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, εν μέσω επειγουσών αναγκών, να απεμπολήσει πλήρως την ευθύνη του κράτους για τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και συνολικά τη σχολική στέγη και να κατηγοριοποιήσει πλήρως το Δημόσιο Σχολείο.  Προωθείται το «αυτόνομο» και «βιώσιμο» σχολείο, αλλά και η εξάρτηση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων από την τοπική φορολογία, την αναζήτηση πόρων και χορηγών, αλλά και την οικονομική αφαίμαξη των γονιών.

Αποτελεί πολιτική επιλογή, όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, η υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου, αφού οι μέχρι σήμερα σχεδιασμοί τους μεγαλώνουν τους ταξικούς φραγμούς στην Εκπαίδευση, δημιουργώντας ουσιαστικά σχολεία πολλών «ταχυτήτων», διαφοροποιώντας ακόμη και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα που έχει στόχο να βάλει λουκέτο στα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών μας και έρχεται να προστεθεί στα σοβαρότατα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρηματοδότηση των σχολείων, αλλά και η αποψίλωση και η υποστελέχωση των δήμων.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ!

Δεν θα επιτρέψουμε να θυσιαστεί το δικαίωμα των παιδιών μας στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. Με τον οργανωμένο και συλλογικό αγώνα, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, δίνουμε απάντηση στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και διεκδικούμε ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα, για σύγχρονη, δωρεάν και δημόσια Παιδεία, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία (Γενικά και Ειδικά), με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για την ικανοποίησή τους.

Διεκδικούμε:

-την απόσυρση της διάταξης από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και επαναφορά των Σχολικών Επιτροπών σε όλους τους Δήμους

-την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για σχολεία στο ύψος των σύγχρονων αναγκών

-άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση δωρεάν τιμολογίων Ενέργειας και ύδρευσης για τις σχολικές μονάδες και απαλλαγή των σχολικών δαπανών από ΦΠΑ

-πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Δήμων.

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΓΕΝΑΡΗ ΜΕΡΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:30 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΩΣΤΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ!»

