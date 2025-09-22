Πάτρα: Συλλήψεις για αλκοόλ σε ανηλίκους σε Ηφαίστου και Γεροκωστοπούλου

Νέα έφοδο στο κέντρο της Πάτρας πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από αλλεπάλληλες καταγγελίες περιοίκων για «ελεγχόμενες δραστηριότητες» στην περιοχή της Ηφαίστου και της Γεροκωστοπούλου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στοχευμένοι έλεγχοι της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σε συνεργασία με το Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών κατέληξαν σε τέσσερις συλλήψεις. Συγκεκριμένα, αργά το βράδυ του Σαββάτου, σε πεζόδρομο της πόλης, συνελήφθησαν δύο εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επειδή διαπιστώθηκε ότι πωλούσαν αλκοόλ σε ανήλικους. Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Κυριακής, δύο προσωρινά υπεύθυνοι άλλων καταστημάτων συνελήφθησαν, καθώς η μουσική που έπαιζαν υπερέβαινε κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

Η κινητοποίηση των Αρχών φαίνεται πως ήρθε ως «απάντηση» σε επιστολή κατοίκων της οδού Ηφαίστου προς τις Αρχές, που δημοσιεύτηκε στην «Π» το Σάββατο. Σε αυτήν, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι εδώ και 15 χρόνια βιώνουν τις συνέπειες της άναρχης ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, με την ανοχή -όπως τονίζουν- του Δήμου, της Αστυνομίας και του Υγειονομικού.

«Αντί για έναν χώρο διαβίωσης με σεβασμό στους κατοίκους, βιώνουμε ένα διαρκές πογκρόμ απέναντι στους ανθρώπους που ζουν εδώ» αναφέρουν χαρακτηριστικά, ενώ υπογραμμίζουν ότι η ηχορύπανση έχει επιπτώσεις στην υγεία τους και συνιστά προσβολή της προσωπικότητας.

Οι ίδιοι σημειώνουν ότι, παρά τις διαγραμμίσεις του Δήμου από τον Ιούνιο, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, ενώ εκφράζουν ανησυχία για πληροφορίες περί συμφωνίας Δήμου – ΣΚΕΑΝΑ για παραχώρηση επιπλέον πλάτους στους καταστηματάρχες, κάτι που θεωρούν επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

«Οι πεζόδρομοι ανήκουν σε όλους τους πολίτες, με έμφαση στους ανθρώπους με αναπηρία, στους ηλικιωμένους, στις οικογένειες με παιδιά. Δεν μπορεί να προτάσσεται το επιχειρηματικό συμφέρον εις βάρος της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής» αναφέρουν στην επιστολή τους, καταλήγοντας: «Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, αλλά συνεχίζουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο: την ηρεμία και την αξιοπρέπεια στην ίδια μας την κατοικία. Μήπως η λύση θα βρεθεί στα δικαστήρια; Ιδωμεν».

