Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά – 16χρονος με κάνναβη και άνδρας με ηρωίνη στα χέρια της ΕΛΑΣ
Δύο νέες συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Πάτρα, με δράση των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας ανήλικος, ενώ για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του.
Στην Πάτρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης έναν 16χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,1 γραμμάριο κάνναβης. Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.
Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο βράδυ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος κατείχε 15 ναρκωτικά δισκία και 1,6 γραμμάρια ηρωίνης. Οι ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
