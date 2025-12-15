Πάτρα: Συλλήψεις τα ξημερώματα σε μπαρ για μουσική χωρίς άδεια και διατάραξη κοινής ησυχίας

Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στην Πάτρα, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας περί λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πάτρα: Συλλήψεις τα ξημερώματα σε μπαρ για μουσική χωρίς άδεια και διατάραξη κοινής ησυχίας
15 Δεκ. 2025 12:10
Pelop News

Συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα τρεις ημεδαποί άνδρες από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ και συναφή καταστήματα.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπός άνδρας, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική καθ’ υπέρβαση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη επίσης ημεδαπός άνδρας, καθώς λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, χωρίς να διαθέτει άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων από την αρμόδια αρχή.

Στην τρίτη περίπτωση, ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη για τον ίδιο λόγο, καθώς λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια παράτασης μουσικών οργάνων, ενώ παράλληλα διατάρασσε την κοινή ησυχία των περιοίκων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οι έλεγχοι από τις αστυνομικές αρχές συνεχίζονται.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 Η ΔΕΗ επανασχεδιάζει την εμπειρία του πελάτη
13:45 Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας
13:40 Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
13:38 Αστείες ιστορίες με φοιτητικές εργασίες που χάρισαν άφθονο γέλιο (ίσως και λίγο …τρόμο)
13:36 Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών
13:30 Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο
13:28 Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ
13:24 Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
13:21 Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα
13:18 Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου
13:15 Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
13:13 Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης
13:08 Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο
13:02 Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
13:00 Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη
12:57 Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
12:55 Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά
12:54 Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών
12:51 Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο
12:50 Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ