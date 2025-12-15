Πάτρα: Συλλήψεις τα ξημερώματα σε μπαρ για μουσική χωρίς άδεια και διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα τρεις ημεδαποί άνδρες από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ και συναφή καταστήματα.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπός άνδρας, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική καθ’ υπέρβαση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη επίσης ημεδαπός άνδρας, καθώς λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, χωρίς να διαθέτει άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων από την αρμόδια αρχή.

Στην τρίτη περίπτωση, ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη για τον ίδιο λόγο, καθώς λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια παράτασης μουσικών οργάνων, ενώ παράλληλα διατάρασσε την κοινή ησυχία των περιοίκων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οι έλεγχοι από τις αστυνομικές αρχές συνεχίζονται.

