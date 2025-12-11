Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου

Στα χέρια της Αστυνομίας η ομάδα που τρομοκρατούσε πεζούς στο κέντρο της πόλης

11 Δεκ. 2025 21:01
Pelop News

Σημαντικό πλήγμα σε σειρά ληστρικών επιθέσεων στο κέντρο της Πάτρας φαίνεται πως κατάφεραν οι Αρχές, καθώς το πρωί της Πέμπτης συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι, μέλη ομάδας Ρομά, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις και αρπαγές σε βάρος πεζών στους πολυσύχναστους πεζόδρομους της Μαιζώνος και της Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για ληστεία, απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Οι δράστες, σύμφωνα με την Αστυνομία, στοχοποιούσαν διερχόμενους πολίτες, επιχειρώντας να τους αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Σε ένα από τα πρόσφατα περιστατικά, ένας 23χρονος νεαρός τραυματίστηκε από κατσαβίδι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και ενίσχυσε την επιχειρησιακή κινητοποίηση της Ασφάλειας.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να εμπλέκονται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγγελθεί το τελευταίο διάστημα, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Πάτρας συνεχίζονται με ενισχυμένες περιπολίες και στοχευμένες δράσεις, με στόχο την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και των επαγγελματιών της περιοχής.

