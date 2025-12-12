Πάτρα: Σύλληψη 89χρονης που σκότωσε κουτάβια και κυνήγησε νεαρό

12 Δεκ. 2025 11:00
Pelop News

Μία απίστευτη υπόθεση απασχόλησε τις Αρχές στην Πάτρα και έχει στο επίκεντρό της μία γυναίκα 89 ετών, η οποία κατηγορείται όχι μόνο ότι θανάτωσε δύο κουταβάκια στο οικόπεδό της, αλλά και ότι επιτέθηκε σε έναν 25χρονο με μία μεταλλική ράβδο!

Ολα συνέβησαν όταν ο νεαρός είδε την 89χρονη να θανατώνει δύο κουτάβια και προσπάθησε να παρέμβει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί σε σύγκρουση μεταξύ τους!

Ο εικοσιπεντάχρονος φέρεται να πλησίασε τη γυναίκα, ζητώντας της να σταματήσει. Η εικόνα των αιμόφυρτων κουταβιών τον οδήγησε να πάρει μία πέτρα και να την πετάξει προς το μέρος της. Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε ελαφρά, όμως αντί να απομακρυνθεί, αντέδρασε επιθετικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, άρπαξε μία μεταλλική δοκό και χτύπησε τον νεαρό στο κεφάλι, προκαλώντας του τραυματισμό. Η δοκός αυτή εξετάζεται, αφού οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε και για τη θανάτωση των κουταβιών.

Αμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν περιπολικά της Αμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο και συνέλεξαν στοιχεία που θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές. Καταγράφηκαν τα δύο νεκρά κουτάβια, το μεταλλικό αντικείμενο και οι τραυματισμοί των εμπλεκομένων.

Ο εικοσιπεντάχρονος οδηγήθηκε στο τμήμα, ωστόσο μετά την εξέταση των γεγονότων και την εισαγγελική αξιολόγηση, αφέθηκε ελεύθερος.

Η ηλικιωμένη γυναίκα οδηγήθηκε και αυτή στο αστυνομικό τμήμα και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για θανάτωση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Η κατηγορία βασίζεται στη νομοθεσία που προβλέπει βαρύτατες ποινές για περιπτώσεις κακοποίησης ή θανάτωσης ζώων, ενώ επιπλέον βαρύνεται με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος του νεαρού άνδρα. Παράλληλα διώκεται και για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την κατοχή και χρήση αντικειμένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα.

