Πάτρα: Σύλληψη αλλοδαπού για παράνομη οπλοκατοχή σε έλεγχο ΟΠΚΕ

Ένας αλλοδαπός άνδρας συνελήφθη χθες Σάββατο (11/10) βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

