Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για κακομεταχείριση σκύλου και αλόγου

Και συν τοις άλλοις, ήταν και ανεμβολίαστα τα δύο ζώα και παρατημένα…

Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για κακομεταχείριση σκύλου και αλόγου
11 Ιαν. 2026 12:52
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, στο πλαίσιο καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας σε δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (σκύλο) καθώς και σε ιπποειδές, ιδιοκτησίας του, τηρώντας τα ζώα δεμένα, χωρίς την ύπαρξη καταλυμάτων για να προστατεύονται  από τις καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, ο συλληφθείς δεν είχε προβεί στην ηλεκτρονική σήμανση και στον εμβολιασμό των ζώων, ενώ δεν κατείχε τα βιβλιάρια υγείας και εμβολιασμών τους.

