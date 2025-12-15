Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για κατοχή κοκαΐνης
Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης.
Συνελήφθη προχθές το απόγευμα στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κοκαΐνης.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
