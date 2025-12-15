Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για κατοχή κοκαΐνης

Συνελήφθη προχθές το απόγευμα στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κοκαΐνης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



