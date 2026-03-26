Πάτρα: Σύλληψη άνδρα που επιτέθηκε με μαγκούρα σε συμπολίτη του
Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα
Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ένας ημεδαπός άνδρας μετά από άμεση επέμβαση των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο συλληφθείς, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, επιτέθηκε σε άλλον ημεδαπό.
Ο δράστης χρησιμοποίησε μια ξύλινη μαγκούρα, με την οποία κατάφερε χτύπημα στο κεφάλι του θύματος, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο συλληφθείς δεν περιορίστηκε στη σωματική βία, αλλά εξαπέλυσε και φραστικές απειλές εναντίον του παθόντος, εντείνοντας το κλίμα τρόμου.
