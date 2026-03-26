Πάτρα: Σύλληψη άνδρα που επιτέθηκε με μαγκούρα σε συμπολίτη του

Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα

26 Μαρ. 2026 10:56
Pelop News

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ένας ημεδαπός άνδρας μετά από άμεση επέμβαση των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο συλληφθείς, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, επιτέθηκε σε άλλον ημεδαπό.

Ο δράστης χρησιμοποίησε μια ξύλινη μαγκούρα, με την οποία κατάφερε χτύπημα στο κεφάλι του θύματος, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο συλληφθείς δεν περιορίστηκε στη σωματική βία, αλλά εξαπέλυσε και φραστικές απειλές εναντίον του παθόντος, εντείνοντας το κλίμα τρόμου.

