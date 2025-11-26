Πάτρα: Σύλληψη ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου σε σχολικό συγκρότημα

Αρκετά σοβαρό το περιστατικό, που σημειώθηκε χθες (25/11/2025) σε σχολικό συγκρότημα στην Πάτρα, όταν δύο 17χρονοι φέρονται να εισήλθαν στον χώρο και να προκάλεσαν έκρηξη κροτίδας μπροστά από αίθουσα εργαστηρίου. Μάλιστα από την έκρηξη τραυματίστηκε στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Συγκεκριμένα οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Ακολούθως σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβάσεις σχετικές με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας καθώς και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Τέλος δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ανήλικοι εισήλθαν στο σχολείο και προχώρησαν στην πράξη τους.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

Σύλληψη δύο ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου μαθητή

μέσα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Συνελήφθησαν, σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς της

Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο 17χρονοι, σε

βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας

περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη

λειτουργίας υπηρεσίας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της

Πάτρας, μετέβησαν μέσα σε σχολικό συγκρότημα, όπου έριψαν, μπροστά από

αίθουσα εργαστηρίου, μια κροτίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί

12χρονος μαθητής στο αυτί και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο

Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

