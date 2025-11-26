Πάτρα: Σύλληψη ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου σε σχολικό συγκρότημα

Πάτρα: Σύλληψη ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου σε σχολικό συγκρότημα
26 Νοέ. 2025 20:52
Pelop News

Αρκετά σοβαρό το περιστατικό, που σημειώθηκε χθες (25/11/2025) σε σχολικό συγκρότημα στην Πάτρα, όταν δύο 17χρονοι φέρονται να εισήλθαν στον χώρο και να προκάλεσαν έκρηξη κροτίδας μπροστά από αίθουσα εργαστηρίου. Μάλιστα από την έκρηξη τραυματίστηκε στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ανδρέας Κατσανιώτης : Η δωρεά της νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη

Συγκεκριμένα οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Ακολούθως σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβάσεις σχετικές με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας καθώς και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Τέλος δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ανήλικοι εισήλθαν στο σχολείο και προχώρησαν στην πράξη τους.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

Σύλληψη δύο ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου μαθητή
μέσα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Συνελήφθησαν, σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο 17χρονοι, σε
βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας
περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη
λειτουργίας υπηρεσίας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της
Πάτρας, μετέβησαν μέσα σε σχολικό συγκρότημα, όπου έριψαν, μπροστά από
αίθουσα εργαστηρίου, μια κροτίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
12χρονος μαθητής στο αυτί και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο
Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:13 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:02 ΗΠΑ: Πυροβόλησαν άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο, ΒΙΝΤΕΟ
21:54 Κέρκυρα: Η Adel στη «σφυροκοπά» ανελέητα! Πλημμύρισαν δρόμοι, αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 «Άρχισαν να δίνουν χαστούκια στα παιδιά, ένας έδωσε κουτουλιά στο μέτωπο στον γιο μου και άλλος του γροθιά στην αριστερή κάτω γνάθο», ωμή βία στη Θεσσαλονίκη
21:33 Tα 8.000 ευρώ, τα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, το σπασμένο βάζο και το μίσος οδήγησαν στη Σαλαμίνα στη δολοφονία της 75χρονης
21:22 Έκτακτο 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία
21:12 Νεοχώρι Μεσολογγίου: Πολλές προσαγωγές για εκμετάλλευση εργατών γης
21:03 Δύο νεκροί σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Πλατύ Πρεσπών
20:52 Πάτρα: Σύλληψη ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου σε σχολικό συγκρότημα
20:42 Ένοπλες Δυνάμεις: Τριήμερο πένθος για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ σε πεδίο βολής στη Ρόδο
20:31 Η 12άδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Ρουμανία, ποιοι έμειναν «εκτός»
20:21 Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίσθηκε στη Βουλή η σύμβαση για την ανέγερση μονάδας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα
20:08 Λειψυδρία: Κόκκινος συναγερμός για την Αθήνα την Παρασκευή, μεγάλο πρόβλημα για Πάτμο και Λέρο!
19:59 «Μπήκα στη Ναζαρέτ, ένιωθα περίπου μισός και πεθαμένος» βγήκε από την εντατική ο Χοτοκουρίδης, το μήνυμα του!
19:50 Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ
19:47 Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες
19:36 «Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα», ο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το διαζύγιο με την Παρτίζαν
19:25 Βία και απειλές στον Βόλο, «ζωντάνεψε» πάλι το δράμα της 16χρονης που μαρτύρησε στα χέρια των γονιών της
19:24 Ανδρέας Κατσανιώτης : Η δωρεά της νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας  «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη
19:13 «Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο. Είμαι κάθετος και αντίθετος με αυτό που έκανε» αποκαλυπτικός ο πνευματικός της Δασκάλας στο Λουτράκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ