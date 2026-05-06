Πάτρα: Σύλληψη για λαθραία τσιγάρα και καπνό – Κατασχέθηκαν 170 πακέτα

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε το πρωί της 5ης Μαΐου 2026 στην Πάτρα ένας αλλοδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν στην κατοχή του καπνικά προϊόντα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι δασμοί και φόροι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα, ενώ η υπόθεση προέκυψε στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον εντόπισαν και προχώρησαν στην εξακρίβωση των αντικειμένων που έφερε μαζί του.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 170 πακέτα τσιγάρων και 12 συσκευασίες καπνού, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, διακινούνταν χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες φορολογικές και τελωνειακές επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα συγκεκριμένα προϊόντα υπολογίζονται στο ποσό των 768,26 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ τα κατασχεμένα προϊόντα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα.

