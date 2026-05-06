Πάτρα: Σύλληψη για λαθραία τσιγάρα και καπνό – Κατασχέθηκαν 170 πακέτα

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην Πάτρα, στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε το πρωί της 5ης Μαΐου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών και φόρων.

Πάτρα: Σύλληψη για λαθραία τσιγάρα και καπνό – Κατασχέθηκαν 170 πακέτα (Φωτογραφία αρχείου)
06 Μάι. 2026 12:02
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε το πρωί της 5ης Μαΐου 2026 στην Πάτρα ένας αλλοδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν στην κατοχή του καπνικά προϊόντα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι δασμοί και φόροι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα, ενώ η υπόθεση προέκυψε στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον εντόπισαν και προχώρησαν στην εξακρίβωση των αντικειμένων που έφερε μαζί του.

Διαβάστε επίσης: Διαδοχικοί θάνατοι και καταγγελίες: Στο προσκήνιο η υγειονομική κάλυψη στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 170 πακέτα τσιγάρων και 12 συσκευασίες καπνού, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, διακινούνταν χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες φορολογικές και τελωνειακές επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα συγκεκριμένα προϊόντα υπολογίζονται στο ποσό των 768,26 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ τα κατασχεμένα προϊόντα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55 Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης
12:54 Στενά του Ορμούζ: Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM – Τραυματίες μέλη του πληρώματος
12:52 «Πολιτική λαϊκισμού, έρχεται νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα – γυναίκας», η Κεραμέως για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και 4ημερη εργασία
12:50 «Sarajevo Safari»: Το βιβλίο που επαναφέρει τις φρικιαστικές καταγγελίες για “τουρίστες σκοπευτές”
12:48 Με λαμπρότητα η γιορτή της Αγίας Ειρήνης στην Πάτρα και μεγάλη λιτανεία στον Ριγανόκαμπο ΦΩΤΟ
12:41 Πλεύρης: «Η γυναίκα μου πήρε τη σωστή απόφαση, να υπογράψει να κάνω επέμβαση με πιθανότητες 20% να ζήσω»
12:40 IRIS: Άλμα 66% στις συναλλαγές το 2025 – Υποχωρούν οι επιταγές
12:39 Τρεις τελευταίες παραστάσεις για το «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» στο Επίκεντρο
12:38 Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε;
12:35 Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που παραβίασε περιοριστικούς όρους σε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου
12:34 Συντάξεις, εισφορές και έλεγχοι σε νέα εποχή: Τι αλλάζει στον e-ΕΦΚΑ
12:31 Μαξίμου: Ένταση στη φοιτητική συγκέντρωση για το άρθρο 16 και την Παιδεία
12:30 Νίκος Τζουρούδης: Από την Ομοσπονδία στίβου της Ιταλίας έγινε ο άνθρωπος πίσω από τον πρωταθλητισμό της ΑΕΚ
12:29 Πρώην επιστήμονας της NASA λέει ότι «πέθανε» τρεις φορές: Τι υποστηρίζει για τη μετά θάνατον ζωή
12:24 Πύργος: Εξιχνιάστηκε κλοπή από σταθμευμένο αυτοκίνητο – Πήρε τσάντα αξίας 1.300 ευρώ από ανοιχτό παράθυρο
12:20 Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου
12:16 Αγρίνιο: Μπαράζ φωτιών σε κάδους τη νύχτα – Δικογραφία για εμπρησμούς από αγνώστους
12:14 Αδαμόπουλος: «Χαρακτήρα και μέταλλο, όσο σημαντικές κι αν είναι οι τακτικές, μπαίνει μέσα η ψυχή»
12:13 Τουρκία: Σφοδρή επίθεση Οζέλ σε Ερντογάν – «Η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά»
12:12 Ηράκλειο: Τον καταπλάκωσε τρίκυκλο που επισκεύαζε – Νεκρός 78χρονος στις Βούτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ