Διαδοχικοί θάνατοι και καταγγελίες: Στο προσκήνιο η υγειονομική κάλυψη στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Πέντε θάνατοι μέσα σε ένα μήνα καταγράφηκαν στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό ως προς τη συχνότητα των περιστατικών, παρότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια.

Πρόκειται για πέντε διαφορετικές περιπτώσεις κρατουμένων που κατέληξαν τον περασμένο Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, στις 30 Απριλίου ένας 54χρονος Ελληνας έχασε τη ζωή του, με πιθανότερη αιτία την καρδιακή ανακοπή.

Στις 24 Απριλίου κατέληξε ένας 46χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα υγείας.

Στις 15 Απριλίου ένας 43χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του, ενώ στις 6 Απριλίου πέθανε ένας 38χρονος.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 2 Απριλίου, είχε βρεθεί νεκρός ένας 31χρονος αλγερινής καταγωγής.

Παρότι οι αιτίες θανάτου δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση τέτοιων περιστατικών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει προκαλέσει ερωτήματα, με φόντο τις συνθήκες κράτησης και τη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών εντός της φυλακής.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η καταγγελία της οικογένειας ενός εκ των κρατουμένων που έχασε τη ζωή του πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, οι συγγενείς 54χρονου που πέθανε εντός του καταστήματος κράτησης ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά, κάνοντας λόγο για σοβαρές παραλείψεις στη φροντίδα του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε συγγενικό του πρόσωπο στην «Π», ο 54χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Είχε ποσοστό αναπηρίας 68% έπειτα από εγκεφαλικό, ενώ παρουσίαζε δυσκολίες στην ομιλία και την κίνηση και μετακινούνταν με τη βοήθεια «Π».

Ο ίδιος είχε προφυλακιστεί για υπόθεση που τον αφορούσε και μετά την παρέλευση του 18μήνου είχε αφεθεί ελεύθερος.

Ωστόσο, όταν εκδικάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο χρόνο, περίπου δέκα χρόνια αργότερα, κρίθηκε εκ νέου κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή. Κατά τους συγγενείς του, ζητούσε επανειλημμένα να εξετάζεται από γιατρό σε τακτική βάση, περίπου δύο φορές την εβδομάδα, λόγω της κατάστασής του, χωρίς αυτό να καθίσταται εφικτό.

Υποστηρίζουν επίσης ότι η υγεία του επιδεινώθηκε αισθητά κατά την παραμονή του στο κατάστημα κράτησης. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, στην τελευταία επικοινωνία με τη μητέρα του φέρεται να είπε ότι αισθανόταν το τέλος να πλησιάζει. «Να μου φιλήσεις τον πατέρα και να προσέχετε τα παιδιά» είπε χαρακτηριστικά.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ως αιτία θανάτου σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει πλήρη πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο, προκειμένου να εξεταστεί αν υπήρξαν παραλείψεις στη διαχείριση της κατάστασής του.

Από την πλευρά της διοίκησης των φυλακών δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση, σε σχετική επικοινωνία που έγινε από την «Π». Αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι ότι δεν γίνονται δηλώσεις και πως όποιος επιθυμεί μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα, χωρίς περαιτέρω σχόλια.

ΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ

Την ίδια ώρα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως λένε, έχει φτάσει στα όριά της.

Σε ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε ένα κατάστημα κράτησης που λειτουργεί με υπερδιπλάσιο αριθμό κρατουμένων από τη χωρητικότητά του. Οπως τονίζουν, στη φυλακή κρατούνται περίπου 700 άτομα, ενώ η προβλεπόμενη χωρητικότητα είναι για 340.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι υπάρχουν μόλις δύο πτυχιούχοι νοσηλευτές, αριθμός που δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών σε 24ωρη βάση. Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ίδιοι οι δεσμοφύλακες καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά υγείας, ακολουθώντας οδηγίες γιατρού εξ αποστάσεως.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι χαρακτηρίζουν τη συχνότητα των πρόσφατων θανάτων ως τυχαία, ωστόσο επαναφέρουν το αίτημα για άμεση ενίσχυση της υγειονομικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των κρατουμένων που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδιαίτερα ψυχοφάρμακα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη επαρκούς ιατρικής κάλυψης. Ο

ι ίδιοι ζητούν από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την άμεση λήψη μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται σήμερα, είναι οριακή.

