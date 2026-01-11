Πάτρα: σύλληψη ιδιοκτήτη μπαρ για μουσική στη διαπασών!

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων, ενώ στερούταν άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων.

