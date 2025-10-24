Πάτρα – Σύλλογος Γονέων 25ου Δημοτικού Σχολείου: Καταγγελία για «αστυνομική βία» σε κινητοποίηση

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, καταγγέλλει «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που έγινε σήμερα (Πέμπτη 23/10/2025) από την αστυνομία, με εντολή της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας, με χημικά, βολίδες κρότου – λάμψης απευθείας στα πρόσωπα μαθητών Δημοτικού, των γονιών τους και των δασκάλων τους, έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, με αποτέλεσμα πολλοί να τραυματιστούν και άλλοι να

αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα».

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Πρόκειται για απαράδεκτη, απρόκλητη επίθεση στη διαμαρτυρία Ενώσεων, Συλλόγων Γονέων, μαζί με σωματεία εκπαιδευτικών και μαθητές που συγκεντρώθηκαν στο χώρο με αποφάσεις τους, για να καταγγείλουν τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τα κενά σε εκπαιδευτικούς που θα αποφάσιζε εκείνητην ώρα το αρμόδιο Συμβούλιο που συνεδρίαζε με τηλεδιάσκεψη.

Αντιμετωπίστηκαν δηλαδή παιδιά δημοτικού ως «δυνάμει εγκληματίες» γιατί ζητούσαν μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους τους το αυτονόητο: Να μην χάσουν το δάσκαλο ή τη δασκάλα τους, να μην δυσκολέψει κι άλλο η δύσκολη καθημερινότητά τους στοιβαγμένα σαν σαρδέλες σε τμήματα 25άρια μαζί με συμμαθητές τους που έχουν ανάγκη εξατομικευμένης παράλληλης στήριξης, μέσα

σε ένα σχολείο που άνοιξε φέτος με τους χειρότερους όρους των τελευταίων χρόνων.

Και από την επίθεση που εκδηλώθηκε, γίνεται φανερό, ότι αυτό που ενοχλεί την κυβέρνηση, είναι η διογκούμενη λαϊκή οργή και αγανάκτηση, η λαϊκή κινητοποίηση και διαμαρτυρία και για τα συνολικά προβλήματα στην Παιδεία, την οποία θέλει με κάθε τρόπο να φιμώσει, επιβάλλοντας «σιγή νεκροταφείου».

Για τις εικόνες ντροπής που εκτυλίχθηκαν με παιδιά να κλαίνε, να μη μπορούν να αναπνεύσουν και να ψάχνουν διέξοδο διαφυγής από την αστυνομία που χτυπούσε όποιον έβρισκε μπροστά της ανεξαιρέτως, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας.

Απαιτούμε να παύσει η καταστολή εναντίον των αγωνιζόμενων μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα τους να παρθούν πίσω οι συγχωνεύσεις, να μην γίνουν νέες, αντίθετα να καλυφθούν ΤΩΡΑ όλα τα κενά εκπαιδευτικών και στην Πάτρα και στο σχολείο μας (παράλληλης στήριξης κ.α.), όπως και Πανελλαδικά! Καμιά συγχώνευση τμημάτων!

ΜΗΝ ΔΙΑΝΟΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΣΗΚΩΣΕΤΕ ΧΕΡΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

Συνεχίζουμε τον αγώνα για τη ζωή και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας και μαζί με τους εκπαιδευτικούς στο συλλαλητήριο στις 6 Νοεμβρίου 2025 σε όλη την χώρα».

