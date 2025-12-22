Πάτρα: Συλλυπητήρια Πελετίδη για τον θάνατο του Γιώργου Μητρόπουλου
Ο Γιώργος Μητρόπουλος ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του ένα παιδί 15 ετών.
Θλίψη στην Πάτρα, για τον θάνατο του Γιώργου Μητρόπουλου.
Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Σωτηρία Μητροπούλου, συνταξιούχο υπάλληλο του Δήμου Πατρέων (ήταν σχολική φύλακας), για την αιφνίδια απώλεια του γιου της, Γιώργου Μητρόπουλου.
Ο Δήμαρχος συλλυπείται από καρδιάς και την σύζυγο του εκλιπόντα Τζίνα, καθώς και τον 15χρονο γιο του Ανδρέα.
