Πάτρα: Συλλυπητήρια Πελετίδη για τον θάνατο του Γιώργου Μητρόπουλου

Θλίψη στην Πάτρα, για τον θάνατο του Γιώργου Μητρόπουλου.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Σωτηρία Μητροπούλου, συνταξιούχο υπάλληλο του Δήμου Πατρέων (ήταν σχολική φύλακας), για την αιφνίδια απώλεια του γιου της, Γιώργου Μητρόπουλου.

Ο Δήμαρχος συλλυπείται από καρδιάς και την σύζυγο του εκλιπόντα Τζίνα, καθώς και τον 15χρονο γιο του Ανδρέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



