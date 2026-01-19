Πάτρα: Συλλυπητήρια Σίμου και Συριώτη για τον θάνατο του Γιάννη Πολυχρονόπουλου

19 Ιαν. 2026 12:54
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου και η Πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Φωτεινή Συριώτη, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στο μέλος της Σχολικής Επιτροπής Αικατερίνη Πολυχρονοπούλου και στην οικογένειά της, για την απώλεια του πατέρα της Ιωάννη Πολυχρονόπουλου.

