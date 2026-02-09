Πάτρα: Συλλυπητήρια Τογιοπούλου για την 35χρονη μητέρα

Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων, Αναστασία Τογιοπούλου, εκφράζει την θλίψη της για τον πρόωρο χαμό της συντοπίτισσας νέας μητέρας και εκπαιδευτικού Ευανθίας (Εύης) Αγγελοπούλου.

Απέραντος πόνος για τον χαμό της 35χρονης Πατρινής νηπιαγωγού, η χαρά που μετατράπηκε σε τραγωδία

Η κ. Τογιοπούλου ευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια, στους γονείς της εκλιπούσας, Γεώργιο και Κωνσταντίνα, στον αδελφό της Κωνσταντίνο, καθώς και στον σύζυγό της Χρυσόστομο και στην οικογένειά της στην Άρτα.

Το χρονικό της τραγωδίας με την 35χρονη Πατρινή λεχώνα στην Αρτα

