Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά σε κατάστημα
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Π.Υ. και 8 άνδρες
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, στην περιοχή των Προσφυγικών, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα επιδιόρθωσης υποδημάτων.
Το κατάστημα βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ιωνίας και Βοσπόρου και αμέσως ενημέρωσαν περίοικοι την πυροσβεστική η οποία έσπευσε άμεσα με τρία οχήματα και 8 άνδρες.
Οι άνδρες της Πυροσβεστικής προχωρήσαν άμεσα στην κατάσβεση της φωτιάς χωρίς να επεκταθεί σε γειτονικά κατάστημα με την ζημιά να περιορίζεται.
