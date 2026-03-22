Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά στο Παυλόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, καθώς σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή στο Παυλόκαστρο, στην κορυφή του βουνού κοντά στο Σκοπευτήριο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, προσπαθώντας να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικές περιοχές. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστούν τυχόν κίνδυνοι για κατοίκους και υποδομές.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας. Το έργο της κατάσβεσης αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με στόχο την πλήρη εξάλειψη της πυρκαγιάς.

