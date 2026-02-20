Πάτρα: Συναγερμός με «διπλή» φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας
Τα περιστατικά σήμαναν συναγερμό σε ΕΚΑΒ και Αστυνομία
Συναγερμός και κινητοποίηση Αστυνομίας και ΕΚΑΒ σήμερα (20/2/2026) στην Πάτρα με δύο φερόμενα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας με διαφορά λίγων ωρών.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ανθείας. Εκεί 35χρονος αποπειράθηκε να πέσει από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου. Όμως ευτυχώς έγινε αντιληπτός από οικείους του και έτσι αποφεύχθηκε η τραγωδία.
Ακολούθως είχαμε το δεύτερο περιστατικό, καθώς Αστυνομία και ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν ότι μία γυναίκα 30 ετών περίπου εντοπίστηκε να έχει καταναλώσει υπερβολική ποσότητα χαπιών…
