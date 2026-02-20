Πάτρα: Συναγερμός με «διπλή» φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας

Τα περιστατικά σήμαναν συναγερμό σε ΕΚΑΒ και Αστυνομία

Πάτρα: Συναγερμός με «διπλή» φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας
20 Φεβ. 2026 22:35
Pelop News

Συναγερμός και κινητοποίηση Αστυνομίας και ΕΚΑΒ σήμερα (20/2/2026) στην Πάτρα με δύο φερόμενα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας με διαφορά λίγων ωρών.

Βαρύ πένθος για τον χαμό της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου

Το πρώτο περιστατικό  σημειώθηκε στην Ανθείας. Εκεί 35χρονος αποπειράθηκε να πέσει από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου. Όμως ευτυχώς έγινε αντιληπτός από οικείους του και έτσι αποφεύχθηκε η τραγωδία.

Ακολούθως είχαμε  το δεύτερο περιστατικό, καθώς Αστυνομία και ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν ότι μία γυναίκα 30 ετών περίπου εντοπίστηκε να έχει καταναλώσει υπερβολική ποσότητα χαπιών…

