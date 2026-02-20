Βαρύ πένθος για τον χαμό της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου

Με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά Αχαΐας εξέφρασε τα συλλυπητήρια της και τη θλίψη της για τον αδόκητο και τραγικό θάνατο της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου.

Η Καίτη Μαυράκη-Λύχρου έπεσε θύμα θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε στην οδό Πατησίων, στην Αθήνα.

Η άτυχη εκπαιδευτικός παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, ενώ κινούνταν πεζή μαζί με τον σύζυγό της, πνευμονολόγο Γιάννη Λύχρο.

Δυστυχώς από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε.

Η ανακοίνωση Νέα Αριστερά Αχαΐας:

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας εκφράζει τη θλίψη της για τον αδόκητο και τραγικό θάνατο της συντρόφισσας Καίτης Μαυράκη-Λύχρου.

Η Καίτη Μαυράκη-Λύχρου υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Αχαΐα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Διετέλεσε δε και διαμελιστικός σύμβουλος Ρίου στο Δήμο της Πάτρας.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον σύζυγό της και σύντροφο Γιάννη Λύχρο και τα παιδιά τους, για την απώλεια της αγαπημένης τους συζύγου και μητέρας.

