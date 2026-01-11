Πάτρα – Συναγερμός στα Προσφυγικά: Άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει από ταράτσα

Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας έχει ανέβει σε ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Φωκαίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο σημείο. Αστυνομικοί προσπαθούν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον πείσουν να κατέβει με ασφάλεια, ενώ έχει στηθεί επιχείρηση διαχείρισης του περιστατικού με στόχο την προστασία της ζωής του.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί για προληπτικούς λόγους, ενώ επικρατεί αναστάτωση στους κατοίκους και τους διερχόμενους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή την κατάσταση, με τις αρχές να χειρίζονται το περιστατικό με ιδιαίτερη προσοχή και διακριτικότητα.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.

