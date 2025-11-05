Πάτρα: Συναγερμός στο Δικαστικό Μέγαρο και σύλληψη 45χρονου με «πιστωτική κάρτα-μαχαίρι»!

Μεγάλη η αναστάτωση που προκλήθηκε σήμερα (5/11/2025) στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας, όταν υπάλληλος της Δικαστικής Αστυνομίας εντόπισε στην κατοχή 45χρονου άνδρα ένα ύποπτο αντικείμενο που έμοιαζε με πιστωτική κάρτα.

Συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για συνηθισμένη κάρτα, αλλά για ειδικά διαμορφωμένο αντικείμενο που στο εσωτερικό του έκρυβε αναδιπλούμενη μεταλλική λάμα μήκους έξι εκατοστών, με το συνολικό μήκος του “όπλου” να φτάνει τα δεκατέσσερα εκατοστά.

Μάλιστα ο άνδρας συνελήφθη επιτόπου από αστυνομικούς της Δικαστικής Αστυνομίας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Πλέον ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω.

Όπως είναι λογικό το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό για τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους των δικαστηρίων, καθώς το συγκεκριμένο αντικείμενο μοιάζει με καθημερινό αντικείμενο και μπορεί εύκολα να περάσει απαρατήρητο χωρίς σχολαστικό έλεγχο.

