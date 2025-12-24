Πάτρα: Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή

Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Δημαρχείο Πάτρας, Παλαιό Αρσάκειο
24 Δεκ. 2025 13:41
Pelop News

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 09:00 το πρωί. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Μονοδρόμηση και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, επί της οδού Φωτάκου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Ζ. Κατσακιώρη- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

2) Έγκριση α) Της αριθ. 120316/26-09-2025 απόφασης Δημάρχου, β) Της από 30/09/2025 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, γ) Της από 22/12/2025 Αξιολόγησης Προσφορών του αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και ως εκ τούτου δ) την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της κατεπείγουσας διαδικασίας για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από πυρκαγιά στις 26/09/2025 στην περιοχή Άνω Καστριτσίου» (CPV: 45520000-8), με συνολικό προϋπολογισμό 4.315,20€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν.4412/2016» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας).

3) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δήμου Πατρέων και ΚΕΔΗΠ –Καρναβάλι Πάτρας και ορισμός εκπροσώπου στο όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

4) Έγκριση τοποθέτησης Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, επί της πλατείας Ζέρβα στην Πάτρα (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής).

5) Τοποθέτηση μεμονωμένων ανοξείδωτων μεταλλικών κολωνακίων (τύπου bollards)-, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.6 του ΦΕΚ Β΄/6213/07.012.2022 «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε ΚΧ….», σε πεζοδρόμια έμπροσθεν καταστημάτων αργυροχρυσοχοΐας, ως μέτρο ασφάλειας για την αποτροπή τέλεσης κλοπών (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

6) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής, για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής)

7) Έγκριση Πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ, για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συλλογής τεχνικών δεδομένων και υποστήριξης, για την προστασία του 59ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, έναντι φαινομένων αστάθειας» (προσωρινός ανάδοχος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

8) Έγκριση των από 11/12/2025 και 18/12/2025 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Οψιγενών Μεταβολών των οριστικών αναδόχων «Π.ΣΙΜΙΤΖΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΡΟΦΩΝ ΠΕΡ. ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ,ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ‘ΠΡΩΤΟ’» της αριθ.14/2024 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.637.115,77 ευρώ (συμπ/νου του Φ.Π.Α 13%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια).

9) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Θεριανού κ. Γκουντάνη Άγγελου, υπολόγου πάγιας προκαταβολής, έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).

10) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου κας Μπιρλή Τασίας, υπολόγου πάγιας προκαταβολής, έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).

11) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Ακταίου κ. Γιαννακόπουλου Αντωνίου, υπόλογου παγίας προκαταβολής, έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).

12) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Μονοδενδρίου κ. Κοζιώρη Ιωάννη, υπόλογου παγίας προκαταβολής, έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).

13) Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά Τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).

14) Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δήμου Πατρέων έτους 2025 (Ντεμίρη Βασιλική) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

15) Διαγραφή οφειλής ποσού 6,95€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

16) Διαγραφή οφειλής ποσού 290,48€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

17) Διαγραφή οφειλής ποσού 51,90€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

18) Διαγραφή οφειλής ποσού 101,20€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

19) Διαγραφή οφειλής ποσού 6,85€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

20) Διαγραφή οφειλής ποσού 29,35€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

21) Διαγραφή οφειλής ποσού 6,99€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

22) Διαγραφή οφειλής ποσού 838,06€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

23) Διαγραφή οφειλής δημοτικού τέλους και προστίμου ποσού 1.878,81€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

24) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από κλήσεις ΚΟΚ, συνολικού ποσού 7.005,19€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν – Άνοιξε για το κοινό και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών
15:16 Το 2025 οδεύει να γίνει η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία
15:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διέλευση χωρίς διόδια στην Ιόνια Οδό – Ρευστή η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό
15:00 Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά: Σύλληψη 36χρονου μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
14:54 Πυρομαχικό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης
14:44 Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Άκριτα – Η επιθυμία της οικογένειας
14:34 Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου – Συλλήψεις ανηλίκων
14:33 Η BP πουλά το 65% της Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων και κάνει στροφή στην στρατηγική της
14:24 Μήνυμα ελπίδας και δικαιοσύνης από τη Μαρία Καρυστιανού για τα Χριστούγεννα
14:19 Κεφαλογιάννης: Πρόληψη, νέα κέντρα διαχείρισης κινδύνων και προδιαγεγραμμένη καύση στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»
14:16 Ιταλία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ ΒΙΝΤΕΟ
14:14 Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης: Τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι – Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες
14:07 Κάλαντα στον Περισσό με πολιτικό μήνυμα: Στο πλευρό εργατών και αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας
14:00 Πάτρα: Στον πυρετό της προετοιμασίας χώροι εστίασης και αναψυχής – Επιλογές για όλες τις τσέπες
13:57 Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μήνυμα για Ελλάδα και ΗΠΑ
13:53 Γιατί η γάτα σας νιαουρίζει συνεχώς – Πότε είναι φυσιολογικό και πότε ανησυχητικό
13:48 Αγωνία στα Άνω Πορόια Σερρών: Αγνοείται 45χρονος διοικητής πυροσβεστικού κλιμακίου
13:41 Πάτρα: Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή
13:37 Στο μικροσκόπιο τα «μαύρα κουτιά» του Falcon 50 που συνετρίβη νότια της Άγκυρας – Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους μια ελληνίδα
13:30 Αίγιο: Εκτός δημοτικής ομάδας η Παναγιώτα Χριστοπούλου – Ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ