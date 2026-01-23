Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το σώμα

Δημαρχείο Πάτρας, Παλαιό Αρσάκειο
23 Ιαν. 2026 14:14
Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου και ώρα 9 το πρωί, στο κτίριο Λαδόπουλου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν το σώμα είναι το εξής:

 

  • Ορισμός της αμοιβής τριών μελών (καθηγητών – μουσικών) που θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση μαθητών του Ωδείου, στις απολυτήριες εξετάσεις χειμερινής περιόδου του σχολικού έτους 2025-2026, οι οποίες θα διεξαχθούν την 29η Ιανουάριου 2026 στο Δημοτικό Ωδείο, σύμφωνα με την εισήγηση (αρ. Εσωτ. Αλλ.: 809/20-01-2025) του Καλλιτεχνικού Δ/ντη του Δημοτικού Ωδείου και την με αριθ.: 534090/12-01-2026 (ορθή επανάληψη 15/01/2026 με ΑΔΑ:6Δ8Ο46ΝΚΟΤ-8ΗΛ) (εισηγητής: Α. Αγγελής- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
  • Αποδοχή της έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ Δ.ΠΑΤΡΕΩΝ» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης για την σύμβαση Σ1 «Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες», στο υποέργο SUB6: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157146) της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU (εισηγητής: Α. Αγγελής- Αντ/ρχος, Π. Γανός- Αρμ. Δ/ντής)
  • Σημειακή τροποποίηση υψομέτρων επί τμημάτων των οδών Αρήτης, Διώνης, Κήτους (πάροδος Αντιλόχου), Αρμονίας, Κήτους (πάροδος Αφροδίτης 36) μεταξύ των Κ.Χ. (Γ21), Ο.Τ.Γ22, Γ23, Γ29, Γ30, Γ31, Γ32, Γ6 της Π.Μ.Ε. περιοχής «Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)
  • Παραχώρηση χώρων στάθμευσης δύο οχημάτων Δικαστικών Αστυνομίας επί της οδού Μαιζώνος και οριοθέτηση δύο θέσεων στάθμευσης δικύκλων επί της οδού Μιαούλη (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)
  • Χορήγηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Μαυροκορδάτου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)
  • Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Ζαλόγγου 15 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)
  • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τεχνικά έργα αντιστήριξης – Συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων», αναδόχου ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε. (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Έγκριση 2ου Πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ.2γ για την Υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 59ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ» κατακύρωση (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • 1) Έγκριση της από 10/11/2025 Αξιολόγησης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 2) Ματαίωση της κατεπείγουσας διαδικασίας για την «Μίσθωση μηχανήματος για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από πυρκαγιά στις 12-08-25 στη θέση Αφανές ΤΚ Θεριανού» (CPV: 45520000-8), με συνολικό προϋπολογισμό 4.452,84€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν4412/2016» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας)
  • Ειδικός Κύκλος Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2026 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Έγκριση του από 05-01-2026 Πρωτοκόλλου, του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το κτηνιατρείο-καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (αποφ.453/4-6-2024) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας και Παραλαβή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, του αριθ.109433/9-12-2024  Συμφωνητικού με την εταιρεία «ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το από 9372/12-12-2025 Τιμολόγιο -Δελτίο Αποστολής» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Αντικατάσταση του τακτικού Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής Προμηθειών των Δ/νσεων: 1. Διοίκησης & Δημοτικής Κατάστασης 2. Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας 3. Παιδείας & Αθλητισμού 4. Κοινωνικής Προστασίας 5. Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 6. Οικονομικών Υπηρεσιών και 7. των Υπηρεσιών Δημάρχου για το έτος 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή ποσού προστίμου τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2010, ύψους 707,06€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή ποσού προστίμου από δημοτικό τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2009, ύψους 54,05€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλών ποσού 2.282,16€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 5.863,40€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 13,71€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 17,60€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 28,98€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 30,15€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 84,35€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 210,25€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 96,06€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 112,50€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού037,31€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 8,08€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 12,71€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 17,92€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 25,48€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 46,69€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 58,58€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 116,67€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 181,19€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής ποσού 278,32€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

